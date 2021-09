La Casa Blanca no descarta que la vacuna de refuerzo sea aprobada en el futuro

Fotografía de archivo del principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci. EFE/EPA/SHAWN THEW

Washington, 19 sep (EFE).- El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, afirmó este domingo que es posible que en el futuro la Agencia de Alimentos y Fármacos de EE.UU. (FDA, en inglés) acabe aprobando una dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 para la mayor parte de la población.

Así lo señaló en una entrevista con la cadena de televisión CNN, donde fue preguntado por la decisión del viernes por parte de expertos de la FDA de recomendar la tercera dosis de la vacuna de Pfizer únicamente para los mayores de 65 años, pese a que el Gobierno del presidente Joe Biden quería que fuera aprobada para la población en general.

"El régimen óptimo pueden ser tres dosis para todo el mundo, pero ahora, en base a los datos examinados por el comité asesor (de la FDA) para su decisión, que yo respeto, vamos por ese camino", apuntó Fauci.

Aun así, recordó que cada semana llegan nuevos datos, con lo que auguró que es probable que haya "una evolución" de la decisión del panel de expertos de la FDA.

Fauci reconoció que quizás ha podido haber "algo de confusión" después de que Biden anunciara que iban a administrar una tercera dosis para todo el mundo para que finalmente el panel de la FDA la recomendara solo para los mayores de 65 años.

De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, EE.UU., el país más afectado del mundo por la covid-19, ha registrado más de 42 millones de contagios y más de 673.000 fallecidos.

En respuesta a una pregunta sobre si piensa que EE.UU. llegará al millón de muertos por la pandemia, Fauci dijo que espera que no.

"No creo que todo eso sea algo inevitable, tenemos la capacidad (de evitarlo) en nuestras manos con todas las vacunas, que son muy eficaces y efectivas", destacó el epidemiólogo.

Explicó que la manera de impedir que se llegue a esa cifra de decesos es lograr que todos aquellos que no estén vacunados acaben inmunizándose.

"Recuerde que tenemos unos 70 millones de personas que son aptas para vacunarse, pero que todavía no lo han hecho. Si logramos que la mayor parte de esa gente se vacune (...) no veremos ese tipo de muertes", subrayó.

Hasta el momento, más de 211 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna en EE.UU. (el 63 % de la población) y más de 181 millones están ya completamente inmunizadas (el 54,5 % de la población, indican los últimos datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).