JAWY | MÉNDEZ 🦂 arrasa en Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡Chequéalas aquí!

Llegué aquí de nuevo… a este lugar donde entregué una gran parte de mi, esta vez solo para destrozar de mi mente la idea de un futuro que en definitiva ya no iba a ser ✨ tantas veces me dijeron SUELTA! Que la vida tiene sorpresas para ti y no hice caso… Suelta para que puedas tomarlas y bueno aquí estoy… sigo Ready y aún MÁS BENDECIDO 🙏🏽⚡️🌪🦂🏆





Aunque ya no sepa nada de ti, aunque ya ni busque… Algunos que no te conocían ya te conocen y saben solo cosas buenas de ti pues has estado en todas mis salidas en todas mis platicas y en todos mis momentos 🖤🖤





BENDECIDO POR EL MÁS! Medallito pa! •🙏🏽 📸 @davidvisuals_ph





Night sessions 🤩 la mejor energía junto a mi combo de Medallo!





Todo el bien que hacemos regresa a Nosotros… Quizás en otros tiempos, Quizás en otras personas o en otras circunstancias pero SIEMPRE regresa ❤️‍🔥

Luis Alejandro Méndez González, mejor conocido como "Jawy", nació el 7 de octubre de 1988 en la Ciudad de México. El también licenciado en Administración de Empresas se dio a conocer en el show de telerealidad Acapulco Shore, parte de la franquicia MTV. Jawy formó parte del programa desde la emisión de la primera temporada en 2014.

En 2016, Jawy comenzó su trayectoria musical y estrenó el sencillo promocional «Ponte pa mi». A este estreno le siguieron el lanzamiewnto de otras canciones, como «Llévame a volar», «Fantasmas», entre otras. Posteriormente, en 2019, Jawy lanzó otrios temas sumamente exitosos, como «No le digas» y «Lo que soy».