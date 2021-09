Israel detiene a los últimos dos presos palestinos prófugos

Prisión de Gilboa, de donde escaparon los presos. EFE/EPA/ATEF SAFADI

Jerusalén, 19 sep (EFE).- El Ejército israelí detuvo hoy en Cisjordania ocupada a los últimos dos presos palestinos prófugos tras la fuga de principios de mes, en la que un total de seis reos huyeron de una cárcel de alta seguridad, desencadenando un repunte de tensión en la zona.

"En una operación conjunta del Ejército, el Shin Bet y la unidad de antiterrorismo de la Policía, los dos terroristas restantes que habían escapado de la prisión de Gilboa fueron capturados en la ciudad de Jenín", informó hoy un portavoz militar.

Los fugitivos arrestados hoy son Iham Kamamji y Munadil Nafiyat, ambos identificados como miembros de la Yihad Islámica Palestina.

Según detalló el comunicado castrense, ambos se entregaron tras encontrarse rodeados por tropas israelíes, que desde su fuga el pasado 6 de septiembre los buscaban tanto en Cisjordania como en territorio israelí.

Terminado el operativo y tras difundirse las noticias de la captura, residentes palestinos de Jenín se enfrentaron con las tropas israelíes y lanzaron piedras, dispositivos explosivos y dispararon con armas de fuego. Los soldados, por su parte, respondieron con disparos que, según la agencia oficial de noticias palestina Wafa, hirieron a dos palestinos que debieron ser hospitalizados.

Con este arresto termina el operativo de búsqueda que había comenzado tras la fuga y que incluyó la captura, el fin de semana pasado, de los otros cuatro fugitivos.

"Está hecho. Los seis terroristas han sido recapturados y serán devueltos a prisión, en una operación impresionante, sofisticada y rápida por parte del Shin Bet, la Policía y el Ejército", dijo hoy el primer ministro israelí, Naftali Benet.

"Me gustaría agradecer a las fuerzas de seguridad que trabajaron día y noche, incluso durante el Shabat (jornada de descanso judía) y los días festivos, para acabar con esto", agregó.

La fuga de los prisioneros, ampliamente celebrada entre los palestinos tanto en Gaza como en Cisjordania y en Jerusalén Este, fue seguida por una serie de episodios violentos en la zona. Tras una ola inicial de manifestaciones en apoyo a los fugados, se registraron también varios lanzamientos de cohetes desde Gaza hacia Israel, que fueron respondidos con bombardeos de represalia.

Durante las últimas dos semanas se incrementó también la cantidad de ataques de palestinos contra israelíes, no solo en Cisjordania sino también en territorio israelí, aunque en los últimos días no se registraron episodios violentos.