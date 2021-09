Imanol Alguacil: "Si alguien merecía el triunfo fuimos nosotros"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil (i), durante el partido correspondiente a la quinta jornada de Liga de Primera División que Real Sociedad y Sevilla disputan este domingo en el estadio Reale Arena en San Sebastián.- EFE/ Javier Etxezarreta

San Sebastián, 19 sep (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, valoró el empate ante el Sevilla como si hubiera sido un triunfo, se declaró "orgulloso" de su plantilla tres días después de competir ante el PSV Eindhoven en Liga Europa y aseguró que si alguien mereció el triunfo fueron ellos.

"Estoy contento porque el primer tiempo hemos estado tremendos pero también cuando a partir del minuto 70 ellos han sido más peligrosos hemos estado bien, con gente que debutaba y que no había competido junta por lo que estoy muy contento. Si no puedes ganar es importante no encajar y no perder", declaró tras el encuentro Alguacil.

Abundó en el buen comportamiento de su plantilla porque, para el técnico guipuzcoano, "contra el Sevilla y equipos similares te penaliza cometer un error". "Sin embargo hemos estado genial a todos los niveles y con balón hicimos mucho de los que habíamos hablado".

Valoró también la cuarta portería a cero seguida, cree que es una buena base para generar juego ofensivo y comentó que prefiere ganar por la mínima con goles, pero también que "cuando no puede ser, lo importante es que no te hagan gol".

Las lesiones continuas de jugadores fue objeto de reflexión, tras retirarse con una dolencia muscular Alexander Isak. El preparador txuri urdin dijo. "No es algo nuevo, todas las personas somos diferentes y algunos jugadores tienen más tendencia a problemas musculares, otros de cartílagos, otros de tendinopatías...pero un partido como el que se jugó ante el PSV de Eindhoven pasa factura se quiera o no", subrayó Alguacil, que confía en que la dolencia del sueco no sea algo grave.