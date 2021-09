Honduras recibe segunda donación de vacunas de España

También asistieron autoridades sanitarias locales y la representante de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Piedad Huerta. Imagen de Archivo. EFE/ Esteban Biba

Tegucigalpa, 18 sep (EFE).- Honduras recibió este sábado un lote de 180.000 vacunas donadas por España bajo el mecanismo Covax, que impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se suma a otras 100.000 entregadas el 26 de agosto, informó la Casa Presidencial.

Las vacunas, AstraZeneca, fueron recibidas en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, por la designada presidencial (vicepresidenta) María Antonia Rivera, en una ceremonia a la que asistió el embajador de España en Tegucigalpa, Guillermo Kirkpatrick.

También asistieron autoridades sanitarias locales y la representante de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Piedad Huerta.

Los viales fueron trasladados a las instalaciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en Tegucigalpa, de donde serán distribuidos a diferentes lugares de Honduras para seguir con las campañas de vacunación que el Gobierno desarrolla para disminuir el número de contagios de covid-19.

La vicepresidenta hondureña agradeció la donación de España y dijo que las vacunas serán aplicadas en los próximos días.

Además, hizo un nuevo llamamiento a las mujeres embarazadas para que acudan a los centros de vacunación porque "la salud es una responsabilidad de todos".

"No tengan temor, la vacuna no perjudica al bebé, el temor debe ser por el alto riesgo que se corre si no se aplica la vacuna", agregó Rivera, en alusión a que muchas mujeres hondureñas en estado de gestación temen la inoculación.

Según registros oficiales, en lo que va del año han fallecido unas 100 mujeres embarazadas que no estaban vacunadas.

El embajador de España señaló que las 180.000 dosis constituyen el segundo envío que hace su país a Honduras y se suman a las 100.000 entregadas el 26 de agosto en Tegucigalpa.

Añadió que muy pronto España enviará a Honduras un tercer lote de vacunas, lo que consolidará a su país como el segundo donante bilateral a la nación centroamericana.

Kirkpatrick subrayó que la donación representa la solidaridad que España ha mostrado con América Latina, sobre todo con Honduras, y que espera que con esta ayuda se fortalezcan e impulsen los programas de inmunización que se ejecutan en el territorio nacional.

La pandemia de covid-19 se comenzó a expandir en Honduras en marzo de 2020.

Desde entonces el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) ha registrado 9.491 muertos y 357.654 contagios.