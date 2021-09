Herta gana la pole; Palou es cuarto; Ward, sexto; se descuelga Newgarden

Imagen de archivo del estadounidense Colton Herta. EFE/EPA/TANNEN MAURY

Monterrey (California, EE.UU.), 18 sep (EFE).- El estadounidense Colton Herta ganó este sábado la pole en Laguna Seca por segunda carrera consecutiva e intentará el domingo empatar a su padre como dos veces ganador en el circuito de California después que en el 2019 logró su primer triunfo.

Pero además, una nueva victoria lo pondría al frente de la familia como el piloto con más triunfos en la competición de IndyCar.

Herta ganó desde la pole en 2019 cuando Laguna Seca regresó al calendario de IndyCar. La carrera fue cancelada durante la pandemia el año pasado, pero regresó este fin de semana como la penúltima carrera en el campeonato IndyCar.

Aunque Herta no es un aspirante al título, Laguna Seca es una pista especial para el nativo de California y su familia. Este fin de semana se cumple el 25 aniversario del legendario pase que Alex Zanardi le hizo al padre de Herta, Bryan, en el sacacorchos del circuito permanente de 11 vueltas y 3,601 kilómetros.

Ese pase se ha constituido en uno de los momentos más imborrables de la pista y ha convertido a Laguna Seca en sinónimo de Herta. Dos de las cuatro victorias de Bryan Herta se produjeron en Laguna Seca, en 1998 y 1999.

Colton Herta dio una vuelta con registro oficial de 1 minuto y 10.7994 segundos que le permitió conseguir su tercera pole de la temporada, la séptima de su carrera.

El joven piloto, que tiene cuatro victorias en su carrera, y tres de ellas vinieron desde la pole, buscará superar a su padre en la columna de victorias con una quinta este domingo.

"Creo que el objetivo es ganar a todos en victorias", declaró Colton Herta. "Pero creo que mucha gente respetaba (a Bryan Herta) y pensaba que era un gran piloto. Entonces, cuando puedes superar a alguien así en victorias profesionales, definitivamente significa mucho".

Herta comenzará junto a su compañero de equipo de Andretti Autosport y compatriota, Alexander Rossi, quien la semana pasada logró su primer podio de la temporada.

El veterano austrialiano Will Power comenzará tercero porque el control de carrera de IndyCar lo dejó atrás de Rossi por una violación durante la ronda de clasificación Fast Six.

"A veces en la vida me gustaría que pudieras rechazar las penalizaciones porque prefiero empezar tercero que segundo", comentó Rossi. "Creemos que tenemos una buena oportunidad, solo esperaremos y veremos qué trae (el domingo)".

Los contendientes al campeonato fueron los siguientes, ya que solo el líder en puntos, el español Alex Palou, y el segundo lugar, el mexicano Pato O'Ward, avanzaron a la ronda de clasificación final.

Palou se clasificó cuarto y O'Ward sexto, mientras que el joven estadounidense Oliver Askew se interpuso entre ellos en su prueba para un asiento libre en Rahal Letterman Lanigan.

El sueco Marcus Ericsson y el neozelandés Scott Dixon se quedaron sin avanzar a la ronda final y los compañeros de Chip Ganassi Racing comenzarán séptimo y octavo.

El estadounidense Josef Newgarden, dos veces ganador del campeonato IndyCar, acabó descolgado en el decimoséptimo puesto al igual que el novato neozelandés Scott McLaughlin, decimosexto, después que ambos habían tenido los mejores tiempos en la primera y segunda ronda de entrenamientos, respectivamente.

Palou lidera al equipo de Ganassi en la clasificación con una ventaja de 25 puntos sobre O'Ward por lo que todos sus compañeros ya han manifestado que trabajaron en favor del joven piloto español, que de ganar el campeonato haría historia al ser el primero de su país que lo consigue.

Ericsson, que tiene 75 puntos y está en el quinto lugar, admitió que el campeonato "probablemente está demasiado adelantado" para que él lo gane.

Dixon está a 49 puntos de Palou, pero no le molestó su esfuerzo de clasificación.

"Es lo que es", dijo el seis veces campeón reinante. Con cinco largadas anteriores en Laguna Seca en un auto Indy y una sexta carrera en un auto deportivo, Dixon es el piloto más experimentado en la pista en el campo de los 27 autos.

Palou nunca ha corrido en Laguna Seca y O'Ward, del equipo Arrow McLaren SP, tiene cinco largadas en categorías junior.

Pero a lo largo de dos días de práctica y luego la calificación, Palou pareció tener la paciencia y la precisión para la pista, mientras que O'Ward hizo varios giros equivocados que al final no le generaron mayor problema.

O'Ward ha insistido que esta listo para conseguir el título de campeón y considera que el equipo ha hecho méritos para llevarse el gran premio.