Guaraní le saca un punto a Cerro Porteño y sigue dominando el Clausura

Imagen de archivo de jugadores del Guaraní. EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 18 sep (EFE).-El líder Guaraní le sacó un punto este sábado al escolta Cerro Porteño con un empate sin goles que dejan las cosas como estaban en la cabeza del Clausura, que llegó a su ecuador en esta novena fecha.

El Aborigen sigue por tanto invicto y refuerza su liderato ante un rival directo al que sigue aventajando en cinco puntos, y con seis al tercero, River Plate, pese a que la víspera perdió ante Libertad.

Cerro Porteño mereció algo más que el empate en su cancha, ya que fue dueño del juego desde la primera parte, frente a un Guaraní desdibujado y sin propuesta.

Y es que los orientados por el español Fernando Jubero estuvieron a merced de un Ciclón perfecto en defensa y decidido en ataque, pero que no acertó a definir, especialmente en el tramo final de esa fase, cuando arrinconó al Aborigen en a su área.

Sin embargo el peligro vino de Guaraní en la oportunidad más clara del partido, un cabezazo del goleador Fernando Fernandez que despejo el meta brasileño Jean Fernandes.

En la segunda, el técnico Francisco Arce introdujo al argentino Mauro Boselli y sacó a Claudio Aquino, buscando más mordiente en la portería rival.

Cejó el equipo de Barrio Obrero en busca de la victoria, con Enzo Giménez como articulador en ataque, aunque continuó embarrado a la hora de trenzar la jugada de gol.

Los locales se desesperaron ante el esquema de Guaraní, que se dedicó a sacar balones fuera a la espera del pitido final.

Ello se reflejó en los últimos minutos, con sendos tiros por parte de Cerro Porteño que salieron desviados, de las botas de Luis Fariña y Mateus Gonçalves.

Guaraní hizo lo que pretendía, salir al empate, y lo logró gracias a la incapacidad goleadora de Cerro Porteño, que fuera de Boselli carece de un ejecutor nato.

Jubero, en la rueda de prensa posterior, se mostró conforme con el marcador, valorando el esfuerzo de un rival que no le dejó espacios.

"Me voy satisfecho con el rendimiento y con el juego de mi equipo", dijo el técnico, si bien admitió que quiso que su equipo fuera el protagonista del partido.

En el partido que abrió la novena fecha, el viernes, Libertad se impuso a domicilio a River Plate (0-1) y escala en la tabla hasta el puesto quinto, pero separado del líder por diez puntos.

Una inyección de tres puntos para el Gumarelo, que el miércoles enfrenta al brasileño Bragantino, en la ida de semifinales de la Copa Sudamericana.

La jornada continúa el domingo con los cruces Guaireña-Sportivo Luqueño y Sol de América-12 de Octubre.

La cierra el lunes Olimpia, contra Nacional, el debut en el Clausura del técnico uruguayo Álvaro Gutiérrez, que toma las riendas tras el breve periodo interino de Enrique Landaida, hombre de la casa y sustituto del también charrúa Sergio Órteman, sacrificado por los malos resultados.