Fútbol/Primera.- Previa del FC Barcelona - Granada

El Barça busca ahuyentar el conformismo



Los de Koeman quieren olvidar la derrota ante el Bayern ante un necesitado Granada que ya se impuso en el Camp Nou el curso pasado



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona regresa este lunes al Camp Nou (21.00 horas/Movistar LaLiga), donde el martes sufrió una dolorosa derrota ante el Bayern Múnich, con el objetivo de recuperarse del golpe y mantenerse firme en LaLiga Santander ante un Granada que todavía no sabe lo que es ganar la temporada.



El 0-3 encajado ante el cuadro bávaro en su estreno en 'Champions' evidenció todavía más las carencias de un equipo que se sabe inferior en Europa. "Hay que aceptar lo que hay y trabajar. Faltan cosas y se ha visto", señaló el técnico Ronald Koeman, cuestionado en algunos sectores del barcelonismo. "Hay que tener paciencia. Si tenemos a todos los jugadores disponibles en su mejor físico, podemos aspirar a mucho más", añadió.



A los lesionados Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Martin Braithwaite, el 'Kun' Agüero y Moussa Wague se le sumaron el martes dos nuevas bajas, las de Pedri y Jordi Alba, que han conseguido abarrotar la enfermería azulgrana. "No quiero buscar excusas, pero todo el mundo sabe perfectamente qué había disponible", apuntó el técnico neerlandés.



Sin embargo, el cuadro culé no puede caer en la vía del conformismo si quiere lograr algo positivo esta temporada. En LaLiga Santander, donde cuenta con un partido menos por el aplazamiento del duelo ante el Sevilla, acumula siete puntos, a cuatro del momentáneo líder Atlético.



El equipo arrancó la competición doméstica con una victoria ante la Real Sociedad (4-2) antes de tropezar ante el Athletic Club en San Mamés (1-1), pero justo antes del parón por selecciones vencieron al Getafe (2-1). De eso hace ya 22 días.



Este lunes, Koeman podría abandonar el 3-5-2 exhibido ante los alemanes y retornar a su habitual 4-3-3, con Gavi ocupando el lugar del lesionado Pedri en el centro del campo junto a Sergio Busquets y Frenkie de Jong. Atrás, Sergiño Dest será, a priori, el encargado de sustituir a Alba en una línea de cuatro con Piqué y Araujo como pareja de centrales y Óscar Mingueza o Alejandro Baldé en el otro lateral.



Arriba, a Memphis y Luuk de Jong se les podría unir de inicio el brasileño Coutinho, que tras nueve meses de ausencia por lesión ya disfrutó de sus primeros minutos del curso al salir desde el banquillo ante el Bayern. Todo en la búsqueda de reconquistar a una afición desencantada y desconectada el pasado martes.



ROBERT MORENO REGRESA AL CAMP NOU CON UN NECESITADO GRANADA



Enfrente, los culés se encontrarán con un necesitado Granada, que todavía no ha estrenado su casillero de victorias esta campaña, y con un Robert Moreno que vuelve al Camp Nou después de ser segundo entrenador blaugrana de 2014 a 2017 de la mano de Luis Enrique.



El preparador catalán comienza a estar en el punto de mira después del mal inicio del equipo nazarí, que solo ha sumado dos unidades por los empates sellados en las dos primeras fechas ante Villarreal (0-0) y Valencia (1-1). Tras ello, encajó dos duras derrotas ante Rayo Vallecano (4-0) y Real Betis (1-2).



Ahora, visita un escenario a priori poco propicio para revivir, pero donde ya ganó el curso pasado con tantos de Darwin Machís y Jorge Molina (1-2); aquel encuentro pudo poner en ventaja a los de Koeman en el campeonato, que al final se les acabó escapando jornadas después.



La buena noticia para el preparador rojiblanco es la recuperación de Luis Milla, que le permite contar con todos sus futbolistas a excepción del lesionado de larga duración Neyder Lozano. Machís tratará de volver a hacer daño a los culés formando pareja de ataque con el colombiano Luis Suárez.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Mingueza; Busquets, Gavi, Frenkie de Jong; Memphis, Coutinho y Luuk de Jong.



GRANADA: Maximiano; Arias, Germán, Domingos Duarte, Abram, Neva; Gonalons, Monchu, Luis Milla; Machís y Luis Suárez.



--ÁRBITRO: Jaime Latre (C.Aragonés).



--ESTADIO: Camp Nou.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.