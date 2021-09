Fútbol/Primera.- (Crónica) La Real deja atascado al Sevilla y el descuento sonríe al Espanyol

Los 'pericos' empatan al Betis en el 97'



Otro empate del Villarreal en su visita a Mallorca



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad y el Sevilla no movieron el 0-0 inicial este domingo en la quinta jornada de LaLiga Santander, mientras que el Real Betis se dejó un empate (2-2) ante el Espanyol en el largo descuento y el Villarreal y el Mallorca firmaron tablas también.



En el Reale Seguros Stadium de San Sebastián, se vivió un duelo intenso entre dos equipos llamados a pelear arriba. Más el Sevilla, a pesar de que atraviesa un momento de atasco, con tres empates seguidos, contando el de Liga de Campeones. La intensidad fue por coger el mando del encuentro, sin ocasiones de inicio.



La primera fue inmejorable para la Real, un penalti por manos de Diego Carlos que paró Bono a la media hora. El meta visitante volvió a ser vital ante Isak y Januzaj. Con la primera semana europea por medio, ambos equipos bajaron enteros en el segundo tiempo y el Sevilla logró ese mando pero no supo qué hacer con él.



Así, los vascos se ven cuartos con 10 puntos y los andaluces, con un partido menos, son sextos con 8. El Betis saboreó esos mismos puntos pero al final se quedó en 6 por culpa del gol de Cabrera en el minuto 97. El largo descuento, que tanto escoció a los de Vicente Moreno la pasada semana ante el Atlético, esta vez les dio un punto.



Los de Manuel Pellegrini volvieron a ofrecer minutos de gloria, como entre semana con el 4-3 ante el Celtic en la Liga Europa. Crecido llegaba el Betis y así tuvo las primeras ocasiones, con un balón al palo de Rodri. También sufrió la mala fortuna de la lesión de Víctor Ruiz y, en un descuido atrás, Aleix Vidal hizo el 0-1, con el pase de la muerte de Raúl de Tomás.



Embarba tuvo el segundo visitante pero entonces llegó el momento verdiblanco. Canales dio una asistencia de lujo a Willian José para el 1-1 y de ahí al final del primer tiempo el asedio local encendió al Benito Villamarín. Fekir perdonó varias pero no la última antes de irse a vestuarios, con la buena acción de Bellerín (2-1).



El cerebro bético junto a Canales volvió a tener ocasiones en la reanudación, también Rodri, pero sobrevivió el Espanyol. Con lo corto del resultado y la expulsión de Pezzella, los de Vicente Moreno tuvieron el cambio de guion para buscar puntuar y lo lograron en la última jugada, barullo en el área, para disgusto bético.



EL VILLARREAL SOLO SABE EMPATAR



Mientras, el Villarreal está completamente abonado al empate, no hace otra cosa esta temporada, a pesar de tener el dominio del encuentro en Mallorca. Los de Unai Emery tuvieron el balón y los baleares apostaron por la contra. Danjuma tuvo las ocasiones visitantes y Fer Niño y Dani Rodríguez, las locales.



Con el fondo de armario disponible, el 'submarino' movió banquillo en la reanudación, con Parejo, Alcácer y Yeremi como auténtica revolución. Muchas opciones pero poca inspiración para un 'submarino' que sigue perdiendo terreno con la zona alta mientras el Mallorca suma ocho puntos y se codea con la zona europea.