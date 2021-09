Fútbol/Primera.- Crónica del Valencia - Real Madrid, 1-2

Vinicius y Benzema, líderes en Mestalla



El Real Madrid remonta (1-2) al Valencia en el 86' y 89'



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid remontó (1-2) in extremis al Valencia este domingo en la jornada cinco de LaLiga Santander, con los goles de Vinicius y Benzema en los últimos instantes del duelo celebrado en Mestalla, para colocarse líder en solitario como buscaba su rival.



Los de Carlo Ancelotti repitieron el final eufórico del estreno en Liga de Campeones ante el Inter de Milán entre semana. El esfuerzo 'Champions' lo pagó en parte el cuadro blanco ante un Valencia que como tónica general presionó y corrió cada esquina.



Con mucha intensidad y pocas ocasiones, el Valencia fue mejor y se puso por delante por medio de Hugo Duro pasada la hora de encuentro. Ancelotti movió banquillo, piernas frescas, y la dupla Vinicius-Benzema resolvió la papeleta en el minuto 86 y el 89.



Con el liderato en juego y Mestalla feliz como hacía mucho tiempo, el Valencia siguió el plan de Bordalás a pesar de la mala suerte con las lesiones. En la previa cayó José Luis Cayà y a los pocos minutos, el cuadro local se quedó también sin Soler y Correia.



En los blancos, Modric quiso tomar el control y Hazard dejó otro partido de buenas sensaciones en lo físico, la mayor incógnita. Con la forma de su lado, el belga puso la calidad aunque perdonó la primera ocasión a los 15 minutos. El Valencia medía mucho con cuántos efectivos subir pero también llegaba.



Más lesiones que ocasiones, ya que Carvajal también tuvo que salir en el Madrid, el partido se animó en parte antes del descanso, con Guedes asumiendo más si cabe la responsabilidad de tirar de los locales. A balón parado fue la más clara, para el Valencia, con un cabezazo franco de Paulista que le faltó dirección.



En la reanudación el cuadro 'che' siguió con su presión arriba, con ocasiones de Duro y Guedes de nuevo, y mucha profundidad de Musah. El desgaste pasó factura al Valencia a la hora de encuentro, cuando el Madrid quiso mandar, pero entonces llegó el 1-0 de Hugo Duro, que convirtió la más difícil de las varias que tuvo.



Un ex el pasado curso de los blancos adelantó al Valencia con un balón que no despejó bien Lucas Vázquez y que tocó en su disparo en Militao. Con menos de media hora por delante, Camavinga, Rodrygo, Jovic e Isco fueron entrando al cambio, la reacción de un Ancelotti que de nuevo se salió con la suya como ante el Inter.



El Madrid dio un paso adelante, con paciencia también en busca del gol, y el Valencia no supo cortar el paso. Entre Benzema y Vinicius firmaron la remontada en los últimos minutos. Primero el galo le bajó el balón que mandó a la red el brasileño y, a la inversa, el joven Vini le puso el centro al galo para el 1-2.



El cabezazo de Benzema, con una mala salida de Mamardashvili, silenció Mestalla y catapultó al liderato al Madrid, un objetivo quizá aún ambicioso para el nuevo proyecto 'che'. Con todo, el Valencia se ve compitiendo arriba después de varios años de travesía por el desierto, con 10 puntos por los 13 de los de Ancelotti.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VALENCIA, 1 - REAL MADRID, 2. (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



VALENCIA: Mamardashvili; Correia (Lato, min.23), Gabriel, Alderete, Foulquier; Hugo Duro (Marcos André, min.79), Wass, Guillamón, Soler (Musah, min.15); Guedes (Hélder Costa, min.79) y Maxi Gómez (Racic, min.80).



REAL MADRID: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez, min.26), Militao, Alaba, Nacho; Casemiro (Rodrygo, min.68), Valverde (Isco, min.78), Modric (Camavinga, min.68); Hazard (Jovic, min.78), Benzema y Vinicius.



--GOLES:



1 - 0, min.66, Hugo Duro.



1 - 1, min.86, Vinicius.



1 - 2, min.89, Benzema.



--ÁRBITRO: González Fuertes (C.Asturiano). Amonestó a Paulista (min.39) por parte del Valencia. Y a Casemiro (min.45+4), Nacho (min.56), Rodrygo (min.81) y Camavinga (min.93) en el Real Madrid.



--ESTADIO: Mestalla.