Fútbol.- Bordalás: "No puedes perder la atención ni un minuto y menos contra el Madrid"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Valencia, José Bordalás, lamentó la derrota (1-2) este domingo ante el Real Madrid en la quinta jornada de LaLiga Santander, después de "75 minutos perfectos" para encajar la remontada en los últimos instantes en Mestalla.



"Estamos tristes porque el equipo ha hecho un esfuerzo increíble, a pesar de los problemas que hemos tenido. El guion que teníamos preparado lo hemos cumplido. Hemos hecho una presión alta, hemos incomodado al Real Madrid, hemos tenido el control", dijo.



El técnico valoró en rueda de prensa la actuación de los suyos, pero confesó que ante el Madrid no se puede descuidar ni un segundo. "El segundo tiempo nos pusimos por delante y ha sido una pena. El equipo ha hecho 75 minutos perfectos, pero los contratiempos y el esfuerzo físico lo hemos terminado pagando", apuntó.



"Esto es fútbol y eso pasa, no puedes perder la atención ni un minuto porque lo acabas pagando y más contra un rival como el Real Madrid. El empuje del Madrid con un resultado adverso ha ido en busca del gol del empate, apareció en una jugada de mala suerte. Teníamos que haber sabido manejar esos últimos minutos", añadió.



Por otro lado, Bordalás explicó que con dos partidos más esta semana no hay tiempo para lamentarse. "Tenemos una semana trepidante, con el Sevilla, el Athletic Club, partidos importantes, vamos a intentar recuperar y llegar en las mejores condiciones. No hay cabida para lamentarse, en tres días tenemos otro partido. Hemos concedido en ese tramo final y acabamos pagándolo", apuntó.



"Felicitar a la gente y dar las gracias porque hemos recuperado la fuerza de Mestalla", terminó, preguntado por el ambiente en casa y la comunión con la afición.