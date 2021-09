Fútbol.- Ancelotti: "Hemos ganado por el espíritu indomable"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, valoró el "espíritu indomable" que tiene su equipo y que fue clave para remontar (1-2) este domingo al Valencia en la quinta jornada de LaLiga Santander, al tiempo que reconoció la ventaja que supone para una plantilla como la suya poder hacer cinco cambios.



"No hemos ganado por la calidad, hemos ganado por el espíritu, espíritu indomable hasta el final. El partido era muy complicado, hemos tenido la capacidad de seguir frescos en la cabeza, el espíritu es muy bueno, sobre todo porque es un equipo bastante joven. No podemos decir que estamos jugando un fútbol espectacular, tenemos que mejorar pero poco a poco con este espíritu lo vamos a arreglar", afirmó en rueda de prensa.



El técnico italiano destacó la fe de su equipo y el empuje hasta el final, cuando llegaron los goles de Vinicius y Benzema, una dupla a la que elogió. "Lo están haciendo muy bien, con Hazard también, buenas combinaciones. Donde hemos sufrido es en la salida de balón desde atrás, teníamos mucha presión, no estábamos frescos, pero los tres han estado fantásticos. Al final cuando hemos tenido el control del partido en el área se sabe que son muy peligrosos", dijo.



"Hazard ha jugado muy bien, estaba activo, buscando soluciones, el aspecto ofensivo lo han hecho muy bien", añadió también sobre el belga. Además, Ancelotti confesó que los cinco cambios es una ventaja que de nuevo le funcionó. "Hacer los cambios es muy complicado. Los que han entrado han cumplido muy bien todos. Los que han entrado al final han cambiado la dinámica del partido, mucho más agresivos en frente, más calidad", apuntó.



"La llave en este momento está ahí, en los cinco cambios, tenemos una ventaja muy grande porque tengo un banquillo con mucha calidad. Lo importante es comprender que son importantes también. Los jóvenes tienen que entender que la calidad técnica que tienen no es suficiente en el fútbol de hoy, con la calidad tienes que meter compromiso, personalidad, motivación", terminó.