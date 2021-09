España buscará potenciar su voz en la ONU en asuntos clave mundiales

El presidente del gobierno de España Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.- EFE/Javier Lizónel

Madrid, 19 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, buscará aprovechar su presencia en Nueva York coincidiendo con el inicio del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU para potenciar el papel de España en el debate de los grandes asuntos internacionales y exponer las oportunidades de inversión que ofrece el país.

El jefe del Ejecutivo español llegará este domingo a Estados Unidos y protagonizará hasta el 24 de septiembre una cargada agenda en la que combinará su presencia en actos organizados por Naciones Unidas con otros impulsados por él mismo, por otros líderes internacionales y por diversas instituciones.

El presidente estadounidense, Joe Biden, será uno de los oradores en la apertura el martes del 76 periodo de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas, pero debido a la situación provocada por la pandemia de coronavirus no ofrecerá la tradicional recepción a los jefes de Estado y de Gobierno asistentes a ella.

Pero Sánchez sí participará con un vídeo grabado en un evento virtual organizado por Biden para el día siguiente en los márgenes de la cita de la ONU con el fin de analizar los esfuerzos de la comunidad internacional en la lucha contra la pandemia.

MULTILATERALISMO E INVERSIONES

España otorga una gran trascendencia al inicio de las sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas porque cree que propicia una de las semanas más importantes de todo el año desde el punto de vista internacional, en la que se puede reforzar el multilateralismo.

Ese será uno de sus mensajes del jefe del Ejecutivo español en su intervención ante la Asamblea de la ONU, prevista para el jueves 23, pero también en la serie de actos en los que estará presente durante la semana.

Los retos de la pandemia, la reconstrucción económica justa, la emergencia climática, el panorama geopolítico mundial que se abre tras la crisis de Afganistán, la situación de América Latina y el reforzamiento de las relaciones con África serán asuntos recurrentes en sus intervenciones.

A ello sumará su defensa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía de España ya que considera que abre grandes oportunidades para invertir en el país.

Así lo expondrá en uno de sus primeros actos en Nueva York, el organizado el lunes por el empresario y excalde de esta ciudad Michael Bloomberg con inversores estadounidenses para que Sánchez detalle aspectos de ese plan.

En la agenda del presidente del Gobierno español figura su participación en un foro organizado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el primer ministro británico, Boris Johnson, sobre cambio climático, y su asistencia a una cena organizada por Goldman Sachs para abordar cómo financiar las medidas adoptadas ante ese reto.

Sánchez será entrevistado en varios medios de comunicación estadounidenses, intervendrá en otro acto virtual coorganizado por Guterres sobre el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, acudirá a un foro económico auspiciado por la Cámara de Comercio España-Estados Unidos y visitará un centro de investigación de Johnson&Johnson.

CITAS BILATERALES

También participará en una reunión convocada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, sobre la problemática de las mujeres en las zonas de conflicto, y en otra con líderes europeos y africanos, y tendrá un coloquio en el Council on Foreign Relations para analizar diversas cuestiones de geopolítica mundial.

Sánchez ha organizado un evento que reunirá a varios jefes de Estado o de Gobierno para reforzar la apuesta por el multilateralismo, intervendrá en el Council of the Americas sobre la situación en América Latina y el Caribe, y se reunirá con un grupo de científicos españoles que trabajan en Estados Unidos.

El presidente del Gobierno español tiene cerradas varias entrevistas a lo largo de la semana, entre ellas con Antonio Guterres; Boris Johnson; el emir de Catar, Tamin Tamin bin Hamad al Zani; el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y el de Bolivia, Luis Arce.

Sánchez estará acompañado en algunos de sus actos por el ministro de español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien tendrá también una amplia agenda propia como es habitual en la semana de apertura del periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU.