El Toluca termina con el invicto del América de Santiago Solari

Michael Estrada del Toluca controla el balón frente al América, durante el partido de la jornada 9 del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX del fútbol mexicano realizado hoy en el estadio Nemesio Diez, Estado de México. EFE/Alex Cruz

Toluca (México), 18 sep (EFE).- El Toluca, que sufrió la expulsión del chileno Claudio Baeza al minuto 56, venció este sábado por 3-1 al líder América del entrenador argentino Santiago Solari, que perdió el invicto en la novena jornada del Apertura del fútbol mexicano.

Toluca triunfó con un doblete de Haret Ortega y un gol del paraguayo Braian Samudio. Por las Águilas de Solari, que lamentaron la expulsión del uruguayo Sebastián Cáceres al 84, anotó Henry Martín.

El resultado mantuvo al Toluca en el segundo lugar de la clasificación con 20 puntos, los mismos que el América, que siguió como líder por tener una mejor diferencia de goles.

Con dos minutos de juego, el Toluca se adelantó en el marcador. En una jugada que se generó en un tiro de esquina por izquierda, Raúl López metió un centro al área que en el segundo poste Ortega cabeceó para el 1-0.

Las Águilas no decayeron y al minuto 6 empataron el juego. Por la banda izquierda, Luis Fuentes asistió a Martín, quien se adelantó a su marcador para con la testa poner el 1-1.

Después de conseguir la igualada, el América tomó el protagonismo al dominar el medio campo de la mano del paraguayo Richard Sánchez y el peruano Pedro Aquino.

El cuadro de casa aumentó su ventaja al 38 con un centro por derecha de Claudio Baeza que en el área pescó Samudio, quien con un cabezazo convirtió el 2-1.

La segunda mitad arrancó con la expulsión de Baeza por una entrada sobre Miguel Layún. El estar con un jugador menos no evitó que el Toluca metiera su tercer gol del juego cuando al 61 Raúl López botó una falta por izquierda y Haret Ortega fue certero con otro cabezazo que firmó el 3-1.

El equipo de Solari se fue adelante y trató de descontar con un par de remates de Mauro Lainez, uno de ellos atajado por Luis García, pero no fue suficiente.

En el 84, Cáceres fue expulsado por una mano que le otorgó un penalti al Toluca, fallado por el argentino Rubens Sambueza.

La novena jornada inició el jueves con la victoria del San Luis por 4-1 sobre el Tijuana. El viernes, el Atlas goleó por 0-3 al Necaxa.

El sábado, el ecuatoriano Jefferson Intriago anotó el gol con el que el Juárez FC venció por 0-1 al León.

La actividad sabatina continuará más tarde con la visita del Pachuca al Guadalajara y de los Pumas UNAM al Mazatlán FC.

El domingo, el campeón Cruz Azul retará al Querétaro, el Monterrey y los Tigres UANL se medirán en el clásico regio y el Santos Laguna-Puebla pondrá fin a la novena jornada.