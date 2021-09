El japonés Yuki Kunii expulsado de la carrera italiana

Yuki Kunii, en una imagen de archivo. EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Misano Adriático (Italia), 19 sep (EFE).- El japonés Yuki Kunii (Honda) ha sido expulsado del Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rímini después de ser atendida su apelación a la sanción que se le impuso el sábado, tras provocar un accidente con otro piloto, el italiano Alberto Surra (Honda).

Kunii fue sancionado inicialmente con dicha exclusión por provocar un accidente en el que se vio involucrado otro piloto al rodar muy lento en la curva once durante la tercera sesión de entrenamientos libres, pero al presentar su equipo la correspondiente apelación con una fianza de 1.320 euros, la misma quedó en suspenso hasta conocerse la decisión del Comité de Apelación, formado por el español Andrés Somolinos y el italiano Claudio Bellini.

El mismo resolvió que no había razón alguna para modificar la decisión del panel de comisarios, formado por Bill Cumbow, Freddie Spencer y Ralph Bohnhorst, y por tanto confirmaba la sanción del piloto Yuki Kunii, que ya no puede ser recurrida y que le impedirá disputar la carrera italiana de Moto3.