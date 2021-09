El Chelsea atropella al Tottenham y es líder

EFE/EPA/Neil Hall

Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El Chelsea impuso su poderío en una segunda parte arrolladora en el Tottenham Hotspur Stadium, para volver al liderato con goles de Thiago Silva, N'Golo Kanté y Antonio Rudiger, victorioso en su tercera salida ante rivales de entidad en un inicio de temporada impecable.

Tras vencer al Arsenal en su estadio (0-2) y empatar con el Liverpool en Anfield (1-1), la tercera salida complicada del Chelsea en cuatro jornadas la solventó con eficacia y una imagen repleta de poderío en la segunda parte, cuando pasó por encima del Tottenham para regresar al primer puesto de la clasificación.

Invicto el equipo de Thomas Tuchel, no encuentra rival capaz de derrotarle. El Tottenham logró frenar su poderío ofensivo en el primer acto, ahogando con su presión y provocando que apenas le llegasen balones a Romelu Lukaku, pero la entrada en el campo en el descanso de Kanté fue decisiva.

En los prolegómenos del encuentro se rindió homenaje a una leyenda del Tottenham Hotspur, Jimmy Greaves, que falleció este domingo. Es el máximo goleador de la historia de los 'spurs' y también jugó en los inicios de su carrera en el Chelsea.

A un gran goleador había que rendirle homenaje con tantos y los puso el Chelsea. Rompió la igualdad en un saque de esquina de Marcos Alonso, con rosca de zurda, que cabeceó a la red Thiago Silva Thiago Silva en el minuto 49. Tras Didier Drigba es el segundo jugador más veterano en marcar con los 'blues' en Premier League con 37 años y 49 días.

No hubo tiempo para la reacción del Tottenham, superado con el marcador en contra y arrollado por el ritmo de juego de su rival. A los 57 minutos Kanté se aliaba con a fortuna con un derechazo lehano que desviaba y golpeaba en el poste antes de colarse en la portería con Lloris haciendo la estatua. Al triunfo le ponía el broche con un gran remate cruzado de derecha Rudiger, en una larga acción que de nuevo nacía con saque de esquina de Marcos Alonso.

El Chelsea es líder de la Premier con 13 puntos, compartiendo la cabeza con Liverpool, que marcó sus tres tantos en acciones desde el córner ante el Crystal Palace (3-0), y Manchester United, que remontó al West Ham en el quite del perdón de Jesse Lingard, tras el error que provocó la derrota en Liga de Campeones, con tanto de Cristiano Ronaldo y un penalti detenido por David de Gea en el añadido (1-2).

Se sitúa cuarto el Brighton, con el español Marc Cucurella titular a gran nivel, asentándose como una de las grandes sensaciones del inicio de curso en Inglaterra. El encuentro 250 de Jamie Vardy en la Premier no le dejará buen recuerdo. Su gol no le sirvió al Leicester para puntuar y fue derrotado con los goles de Neal Maupay de penalti y un testarazo de Danny Welbeck (2-1).