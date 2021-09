¡Echa un vistazo a las últimas 5 publicaciones de Brenda Zambrano 🍒 que están arrasando en Instagram!

Brenda Zambrano 🍒 (@brendazambranoc) ha causado un gran éxito en Interne con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 204.973 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más populares fueron:





Trabaja hoy para alcanzar tus sueños mañana. 🙌🏻





A tu ritmo, a tus tiempos, por tus objetivos, sueños y metas





❤️





Mis ganas de venir a Miami a vivir son muchas y eso está a punto de cumplirse 😎 así que busque de todo y encontré al mejor abogado @786abogado para cualquier accidente que tenga en mi próximo coche en la Florida





Me zarandea, me pone pa arriba Entero hasta abajo, me da una barrida Me prende el tabaco, te pones sativa Tú no eres cristiana, tu eres brujería 🎶🎵🎶

Brenda Alicia Zambrano nació el 13 de junio de 1993 en Hidalgo, Tamaulipas. Comenzó a ser conocida en el mundo del espectáculo cuando se hizo famosa en Instagram.

Antes de haber participado en el show de telerrealidad Acapulco Shore, Zambrano fue parte de un reality show de provincia, pero no tuvo trascendencia. Brenda alcanzó la fama cuando participó en la segunda temporada del reality show Acapulco Shore en 2015 y posteriormente en la quinta y sexta temporada, aunque tuvo apariciones esporádicas a lo largo de la serie.

Zambrano también comenzó una carrera como youtuber y participó en el reality show de Televisa, Guerreros 2020.