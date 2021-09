Dueño de Aze afirma que ascenso a Liga latina de LoL lo acerca a rentabilidad

Fotografía sin fecha cedida por Team Aze, donde se observa a su dueño y director Sebastián Molina, posando en Ciudad de México (México). EFE/Team Aze/SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

México, 19 sep (EFE).- Ganar el ascenso a la Liga Latinoamérica de League of Legends significa para Team Aze acercarse a la rentabilidad, afirmó este domingo el director y dueño el equipo, el mexicano Sebastián Molina.

"Subir no necesariamente nos asegura rentabilidad, pero es un paso hacia ahí y nos da estabilidad como marca y equipo, nos abre un mercado más grande con patrocinadores. Este año hicimos una inversión importante para ascender y lo conseguimos" explicó Molina a Efe.

Aze se fundó en 2017 en Mérida, la capital del sureño estado de Yucatán. En sus primeros años, Molina apostó por los juegos de pelea con los que experimentó el mercado de los eSports en México en el que su meta siempre fue tener un equipo en la LLA.

"Iniciamos en juegos de pelea por un tema de oportunidad porque en Yucatán hay una comunidad grande de juegos de pelea. Quería tantear cómo estaba el tema de los eSports y empaparme un poco antes de meterme fuerte. Además es más accesible administrar un solo jugador que un equipo completo", comentó.

En 2019 Aze creó a su primer equipo de League of Legends desde los circuitos nacionales, que es una tercera división y en 2020 logró un lugar en la Liga mexicana, un segunda categoría.

Su paso por el certamen mexicano fue de dos años en los que clasificó a cuatro finales, tres subcampeonatos y el título del Clausura 2021 que le permitió aspirar a un lugar en la LLA.

A la máxima competición latina llegan con un patrocinador y con cerca del 80 por ciento de sus ingresos provenientes de una ronda de inversión de capital propio de Molina, algo que el directivo espera que cambie con su entrada a la LLA.

"A las marcas les importa mucho League of Legends, no les gusta tomar riesgos y al final del día muchas preguntan si tienes un equipo en ese videojuego que ya lleva 10 años y parece que no se irá a ningún lado. La LLA es una de las ligas más vistas en Latinoamérica", comentó.

Además del aporte a nivel económico, Molina consideró que estar en la LLA también les brinda la posibilidad de clasificar al evento más importante de eSports en el mundo, el Mundial de League of Legends.

La estrategia de Aze para generar aficionados no sólo se da en la Grieta, sino fuera de ella con la creación de contenido en redes sociales en las que suman casi 50.000 seguidores entre Facebook, Instagram y Twitter.

"El negocio de los eSports y el deporte no solo es deportivo, sino de entretenimiento. Tener contenido consolida a tu fanaticada, la hace más fuerte, haces que el espectador y el fan puedan empatizar con tus jugadores y proyectos", señaló.

Aze se encuentra en la etapa de planeación de su proyecto a la LLA, en el que una de las primeras tareas será conseguir una 'gaming house' en Ciudad de México, en donde se disputa la competencia.

Para mantener la casa, Aze invertirá alrededor de 50.000 dólares al año, para lo cual será importante capitalizar su ascenso y seguir competitivo con su otro equipo, en el videojuego de Free Fire.