Cristina Rodríguez se casa por todo lo alto con Raúl García Gil

MADRID, 19 (CHANCE)



Han sido varias las ocasiones en las que Cristina Rodríguez ha tenido que posponer su boda por culpa de la pandemia originada por la Covid. Sin embargo, este sueño no se ha visto eclipsado por el virus, finalmente la diseñadora de moda ha conseguido darse el 'Sí, quiero' por todo lo alto y lo ha compartido con todos sus seguidores vía redes sociales.



De esta manera, Cristina ha sellado su amor con Raúl García Gil con una ceremonia civil celebrada en Altea, Alicante. Tras celebrar una preboda en Benidorm, el matrimonia y los invitados que no se quisieron perder este evento, se desplazaron hasta una finca donde celebraron por todo lo alto.



El vestido de la diseñadora de 'Cámbiame' ha lucido un vestido confeccionado por Emilio Salinas, un estilismo que se caracteriza por una voluminosa falda de tul y un escote vertiginoso en forma de uve. Cristina apostó por un peinado en forma de recogido que ha complementado con una diadema de flores amarillas.



Ya la conocimos en televisión, Cristina es una de las mujeres más risueñas e intensas que nos hemos encontrado y el día de su boda no podía actuar de otra manera. Con una sonrisa de oreja a oreja y animando a todos sus seres queridos, el banquete de su enlace matrimonial empezó con una interpretación de la propia novia cantando 'Vivo cantando' de Salomé.



Siempre han sido muy discretos con su relación sentimental, fue hace varios años cuando el empresario y la diseñadora anunciaron su boda para junio del 2019. Además, Cristina ha querido confirmar en redes sociales que se trata de su segundo matrimonio y lo cierto es que está más feliz que nunca.