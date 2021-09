China.- El mayor sindicato prodemocrático de Hong Kong anuncia su disolución frente a amenazas a su seguridad

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Una de las mayores organizaciones sindicales prodemocráticas de Hong Kong, la Confederación de Sindicatos de Hong Kong (HKCTU, por sus siglas en inglés), ha anunciado este domingo su disolución ante las amenazas a la seguridad de sus miembros tras recibir amenazas.



"Bajo las nuevas circunstancias, somos plenamente conscientes de que ya no hay lugar para la existencia de nuestro sindicato", ha explicado el presidente del sindicato, Joe Wong, este domingo en una rueda de prensa. "Si continuamos operando, podemos arriesgar la seguridad personal de nuestros miembros", ha agregado.



La decisión fue adoptada el viernes en una reunión del sindicato, donde se aprobó una moción para su disolución, ha detallado Wong, según recoge Bloomberg. "Queremos disculparnos con la gente de Hong Kong por no poder continuar", ha agregado el presidente del HKCTU entre lágrimas.



El HKCTU fue fundado en 1990 por el exlegislador Lee Cheuk Yan, condenado en abril a 14 meses de cárcel por asistir a una protesta no autorizada y acusado por subversión este mismo mes de septiembre en virtud de la Ley de Seguridad Nacional.



"Creemos firmemente en el sindicalismo independiente y somos independientes de cualquier régimen o consorcio. Creemos que la unidad de los trabajadores puede revertir la injusticia de la sociedad", es el lema de la organización, tal y como recoge en su página web.



El sindicato no es la primera organización en cerrar en este pasado año. En el último mes otros dos grandes grupos de la sociedad civil hongkonesa han anunciado su disolución, a pesar de que la jefa de Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, ha negado que la sociedad civil de la región administrativa especial china esté sufriendo ataques por parte de los agentes.