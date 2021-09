Castro y Díaz-Canel envían condolencias de Cuba por muerte de Bouteflika

El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, saluda el pasado viernes 17 de septiembre a simpatizantes en las afueras de la Embajada de Cuba en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

La Habana, 19 sep (EFE).- El expresidente de Cuba, Raúl Castro, y el actual jefe de Estado del país caribeño, Miguel Díaz-Canel, expresaron sus condolencias a Argelia por el fallecimiento del exmandatario Abdelaziz Bouteflika, informó este domingo la Cancillería de la isla.

"He recibido con gran pesar la lamentable noticia del fallecimiento del expresidente y entrañable amigo de Cuba, Abdelaziz Bouteflika", escribió el general Castro en su mensaje dirigido al mandatario argelino Abdelmadjid Tebboune.

Asimismo rememoró "los recuerdos de nuestros fructíferos encuentros y especialmente el afecto que profesaba al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro".

Bouteflika estuvo de visita en Cuba en 1968, 1971 y la última vez en 2009, cuando devolvió las dos que había realizado Raúl Castro a Argelia, entonces en la presidencia.

Por su parte, el presidente Díaz-Canel resaltó en la misiva que envió a su homólogo argelino la amistad que unió a Bouteflika y Fidel Castro, y le trasladó sus más sentidas condolencias, en nombre del pueblo y Gobierno de la isla.

Bouteflika, fallecido el pasado sábado a los 84 tras una larga enfermedad, ostentó la más extensa jefatura del Estado en la historia de Argelia (1979-2020).

La Habana y Argel han mantenido estrechas relaciones desde que Argelia logró su independencia en 1962, en particular a través de su cooperación en el movimiento de los Países No Alineados.

Esta colaboración ha comprendido sectores como el energético, la construcción, la educación, la cultura y el deporte y especialmente en el área de la salud.