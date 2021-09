Bordalás: "75 minutos perfectos, 15 malos y muchos contratiempos"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, durante el partido de la Liga contra el Valencia de este domingo en el estadio de Mestalla. EFE/Kai Forsterling

Valencia, 19 sep (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalás, afirmó tras la derrota por 1-2 ante el Real Madrid que su equipo hizo 75 minutos perfectos, estuvo mal en los quince últimos y sufrió muchos contratiempos como los de las lesiones de Carlos Soler y Thierry Correia en la primera mitad del encuentro.

"Hemos hecho un esfuerzo increíble, hemos estado a un grandísimo nivel y hemos superiores, ya que les hemos incomodado y no les hemos dejado tener el control", explicó Bordalás, quien consideró que el marcador final "ha sido una pena".

Hay que saber manejar momentos como los del final ante rivales de la entidad del Real Madrid. Ahora estamos afectados tras haberlo dado todo, pero a partir de mañana no hay cabida para los lamentos. No podemos pensar en este partido más que para analizar los errores y saber manejar las ventajas en los últimos minutos", continuó.

También señaló que el Real Madrid es un equipo de calidad y con el marcador adverso debía de buscar el gol. "El esfuerzo nos ha pasado factura", indicó el preparador alicantino.

"Hay que saber que los partidos duran 94 ó 95 minutos y se pagan los errores y más ante un equipo como el Real Madrid", añadió.

Sobre las lesiones de José Luis Gayá, que no pudo jugar, y Carlos Soler y Thierry Correia, no se pronunció por falta de información. "Mañana se harán pruebas y en función de ellas, sabremos como están. Son problemas musculares", agregó.