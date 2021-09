"Belfast", de Kenneth Brannagh, Premio del Público del festival de Toronto

Imagen de archivo del director Kenneth Brannagh. EFE/Daniel Deme

Toronto (Canadá), 18 sep (EFE).- El film "Belfast", del director Kenneth Brannagh y protagonizado por Caitriona Balfe y Judi Dench, fue galardonado este sábado con el Premio del Público del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) que hoy dio el punto y final a su XLVI edición.

Aunque honorífico, el Premio del Público de TIFF es un codiciado galardón. En años pasados, películas que obtuvieron el premio consiguieron también los máximos honores en los Óscar de Hollywood. En 2019, el Premio del Público de Toronto fue a parar a la película surcoreana "Parasites" que posteriormente se hizo con los Óscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera, la Mejor Película, Mejor Director y el Mejor Guión Original.

En "Belfast", Brannagh sitúa la acción en su Belfast natal a finales de la difícil década de los años 1960 cuando Irlanda del Norte vivía un clima de guerra civil entre las comunidades protestante y católica, un periodo conocido como "The Troubles".

Es este ambiente en el que, Buddy, un niño interpretado por Jude Hill, crece en un barrio obrero católico. Su único escape es el cine, sus padres (Jamie Dornan y Caitriona Balfe) y sus abuelos (Ciarán Hinds y Judi Dench).

La crítica ha señalado en Toronto las similitudes de "Belfast" con el film "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón. Como el largometraje de Cuarón, "Belfast" está rodado en blanco y negro y basado en la vida de su director.

Los filmes "Scarborough", de Shasha Nakhai y Rich Williamson, y "The Power of Dog", protagonizado Benedict Cumberbatch y dirigido por Jane Champion, fueron los finalistas del Premio del Público.

TIFF también anunció que "The Rescue", dirigido por E. Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, ganó el Premio del Público en la categoría de documental mientras que "Titane", de Julia Ducournau, fue galardonado en el programa Midnight Madness.

En su sexto año, el Premio Plataforma, que se otorga las películas incluidas en el programa del mismo nombre, fue otorgado al film "Yuni", de la directora indonesia Kamila Andini.

El jurado señaló en un comunicado que "Yuni" es un film que presenta "una perspectiva nueva e íntima a la historia de la mayoría de edad".

Además, el premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (Fipresci) fue otorgado a la película turca "Anatolian Leopard", la opera prima de Emre Kayis.

Otra opera prima, "Costa Brava, Lebanon" de la realizadora libanesa Mounia Akl, se hizo con el Premio Netpac, que otorga la Red para la Promoción del Cine Asiático para galardonar al mejor film de Asia que se estrena en TIFF.