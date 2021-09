Bagnaia gana GP de San Marino de MotoGP por delante de Quartararo, que sigue líder del Mundial

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) consiguió la segunda victoria consecutiva de su carrera este domingo la imponerse en el Gran Premio de San Marino, por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha), que se mantiene como líder sólido del Mundial de MOtoGP.

Gracias a su triunfo, Bagnaia recorta cinco puntos en la clasificación del Mundial a Quartararo, que mantiene una ventaja muy significativa (48 puntos) cuando solo restan cuatro carreras para el final de la temporada.

Ganador de la primera carrera de su vida la semana pasada en Aragón, Bagnaia partía desde la 'pole position' y dominó la carrera desde el principio, aunque en las últimas vueltas vio como se le acercó Quartararo, aguantando al francés para superarle por 364 milésimas en la meta.

"Las dos últimas vueltas, cuando he visto que Fabio se acercaba, ha sido muy difícil, lo he dado todo", explicó Bagnaia. "Me costó ganar mi primera carrera y ahora gano dos de golpe... estoy muy feliz", añadió.

El podio lo completó otro italiano, Enea Bastianini (Ducati-Avintia), su primer podio en la categoría reina del motociclismo.

La pelea por el Mundial parece ya cosa de dos pilotos, puesto que la desventaja que tienen el español Joan Mir (Suzuki), vigente campeón, y el francés Johan Marco (Ducati) parace ya insalvable cuando restan solo cuatro careras por disputar (67 y 93 puntos respectivamente, tras acabar 6º y 12º en Misano).

El español Marc Márquez (Honda) y el australiano Jack Miller (Ducati) acabaron 4º y 5º respectivamente.

En las otras categorías, el español Raúl Fernández se mantiene vivo en la pelea por el Mundial de Moto2 tras conseguir su sexta victoria de la temporada, por delante del australiano Remy Gardner, qeu sigue líder del Mundial con 34 puntos de ventaja sobre el ganador en Misano.

En Moto3, Dennis Foggia (Honda) ganó la carrera que tuvo un podio 100% italiano, mientras que el español Pedro Acosta se mantiene como líder sólido pese a haber acabado 7º en San Marino.

- Resultado de la carrera de MotoGP (27 vueltas de 4,226 km, es decir 114,102 km)

1. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 41:48.305

2. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 41:48.669

3. Enea Bastianini (ITA/Ducati) 41:53.094

4. Marc Márquez (ESP/Honda) 41:58.550

5. Jack Miller (AUS/Ducati) 41:58.774

6. Joan Mir (ESP/Suzuki) 41:58.630

7. Pol Espargaró (ESP/Honda) 42:01.539

8. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia) 42:04.003

9. Brad Binder (RSA/KTM) 42:04.434

10. Takaaki Nakagami (JPN/Honda) 42:06.824

...

12. Johan Zarco (FRA/Ducati) 42:09.371

13. Maverick Viñales (ESP/Aprilia) 42:09.563

...

17. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 42:22.158

- Clasificación del Mundial de MotoGP (después de 14 carreras de 18 programadas):

1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 234 puntos

2. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 186

3. Joan Mir (ESP/Suzuki) 167

4. Johan Zarco (FRA/Ducati) 141

5. Jack Miller (AUS/Ducati) 140

6. Brad Binder (RSA/KTM) 124

7. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia) 104

8. Maverick Viñales (ESP/Aprilia) 98

9. Marc Márquez /ESP/Honda) 92

10. Miguel Oliveira (POR/KTM) 87

...

21. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 28

- Resultado de la carrera de Moto2 (25 vueltas de 4,226 km, es decir 105,65 km):

1. Raúl Fernández (ESP/Kalex) 40:40.563

2. Remy Gardner (AUS/Kalex) 40:40.965

3. Aron Canet (ESP/Boscoscuro) 40:41.132

4. Sam Lowes (GBR/Kalex) 40:42.141

5. Marco Bezzecchi (ITA/Kalex) 40:45.483

- Clasificación del Mundial de Moto2:

1. Remy Gardner (AUS/Kalex) 271

2. Raúl Fernández (ESP/Kalex) 237

3. Marco Bezzecchi (ITA/Kalex) 190

4. Sam Lowes (GBR/Kalex) 140

5. Aron Canet (ESP/Boscoscuro) 119

- Resultado de la carrera de Moto3 (23 vueltas de 4,226 km, es decir 97,198 km):

1. Dennis Foggia (ITA/Honda) 39:17.002

2. Niccolo Antonelli (ITA/KTM) 39:17.567

3. Andrea Migno (ITA/Honda) 39:17.819

4. Sergio García (ESP/GasGas) 39:19.142

5. Jaume Masia (ESP/KTM) 39:20.100

...

7. Pedro Acosta (ESP/KTM) 39:26.993

- Clasificación del Mundial de Moto3:

1. Pedro Acosta (ESP/KTM) 210 puntos

2. Dennis Foggia (ITA/Honda) 168

3. Sergio García (ESP/GasGas) 168

4. Romano Fenati (ITA/Husqvarna) 134

5. Jaume Masia (ESP/KTM) 122

ole/fbx/mcd