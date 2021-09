Amador Mohedano asegura que Kiko Rivera no fue infiel a Irene Rosales

19-09-2021 AMADOR MOHEDANO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 19 (CHANCE)



Amador Mohedano y Rosa Benito han tenido muchas idas y venidas en estos últimos años, sobre todo desde que ella no está en 'Sálvame Diario' y no habla con tanta asiduidad. En las última semanas hemos visto como el hermano de la Jurado se declaraba públicamente a su exmujer y cómo ella le rechazaba porque aseguraba haber sufrido mucho por su culpa.



Después de este fracaso, hemos podido hablar con Amador Mohedano y nos ha confirmado que ha habido un acercamiento con Rosa Benito: "Ayer en mi cumpleaños me felicitó, me dijo que pasara un buen día, un whatssapp, no me lo esperaba, pero me gustó".



Sobre la aparición de Rosario Mohedano en una aplicación para adultos, asegura que: "Ya me contará, hablo con ella todos los días, ya me enteraré, pero seguro que rosario donde se pueda meter no es con intención rara...". Y es que esto ha sido algo muy comentado en redes sociales porque nadie entiende que utilice esa aplicación con fines laborales.



En cuanto a su encuentro con Kiko Rivera, el que fuera representante de Rocío Jurado confirma que: "Que va, que va, yo nueve días antes llamé a Irene y como trabajaba en frente de casa le dije que comiese conmigo. Kiko me llamo y me dijo que sí, que venía. Se hartó de comer y a las siete nos fuimos a su actuación, yo estuve una hora y regresé. Yo lo único que vi es que es muy simpático, me cae fantástico, muy rápido, no puedo decir nada".