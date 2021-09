Alemania.- El candidato socialdemócrata alemán sale vencedor del último debate antes de las elecciones

BERLÍN, 20 (DPA/EP)



El candidato a canciller de Alemania por el Partido Socialdemócrata (SPD), Olaf Scholz, ha obtenido los mejores resultados en el último debate previo a las elecciones que se celebrarán el próximo domingo, según una encuesta realizada a los espectadores por la emisora Sat.1.



Cuando se ha consultado sobre quién ha sido el vencedor del cara a cara entre los candidatos, el 42 por ciento de los espectadores ha asegurado que ha sido Scholz quien ha salido más beneficiado de los enfrentamientos.



Por su parte, el candidato de la coalición formada por la Unión Demócrata Cristiana de Alemania y la Unión Social Cristiana de Baviera (CDU/CSU), Armin Laschet, ha ocupado el segundo puesto con el 27 por ciento, mientras que la candidata a canciller por Los Verdes, Annalena Baerbock, se ha posicionado en tercer lugar con el 25 por ciento de los votos.



El instituto de encuestas Forsa ha preguntado a 2.291 espectadores elegibles para votar en dicha encuesta. Por lo tanto, la consulta no se refiere a todos los votantes elegibles en Alemania, sino solo a los espectadores del debate.



Sin embargo, las encuestas sobre la intención de voto de cara al próximo domingo señalan que la CDU de la canciller saliente, Angela Merkel, lograría un 21 por ciento de apoyo en los comicios federales, con lo que recorta un punto la distancia a los socialdemócratas.



Scholz mantiene aún así cinco puntos de ventaja sobre sus rivales conservadores encabezados por Armin Laschet, según el estudio del Instituto Insa publicado este domingo en el periódico semanal 'Bild am Sonntag'.



La tercera opción sigue siendo Los Verdes, que lograría un 15 por ciento de los votos, por delante del Partido Liberal Demócrata (FDP, doce por ciento), que pierde un punto. El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se mantiene en el once por ciento y La Izquierda lograría el seis por ciento de apoyos.



En cuanto a las preferencias personales sobre el próximo titular de la Cancillería, el democristiano Laschet ha vuelto a perder ligeramente y sigue estando claramente por detrás de Scholz y a la par con Baerbock.



Según la encuesta de Insa, el doce por ciento lo votaría como canciller en unas elecciones directas, un punto porcentual menos que la semana anterior. Baerbock obtendría igualmente el 12 por ciento (dos puntos menos), mientras que Scholz seguiría en el 31 por ciento de las preferencias.