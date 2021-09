Afganistán.- UNESCO denuncia la violación de los derechos de las mujeres por su exclusión de la educación en Afganistán

23-11-2020 Niñas en una clase en un colegio afgano POLITICA ASIA INTERNACIONAL AFGANISTÁN SAVE THE CHILDREN AFGANISTÁN



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay, ha manifestado su "profunda preocupación" por la exclusión de las mujeres de la educación en Afganistán después de que los talibán anunciaran la reanudación de las clases de educación secundaria solo para hombres desde este sábado.



"Si se mantiene esta prohibición, supondrá una importante violación del derechos fundamental a la educación de las niñas y mujeres. La UNESCO pide a los responsables de este anuncio que aclaren la situación y reabran los centros para todos los estudiantes afganos, niños y niñas por igual", ha apuntado la UNESCO en un comunicado.



Azoulay ha recordado que "el futuro de Afganistán dependerá de las niñas y los niños educados". "Por eso pedimos a todos actores relevantes de Afganistán que garanticen que todos los menores tengan acceso sin cortapisas a la educación", ha señalado.



"El derecho a la educación de todos los alumnos, en particular de las niñas, debe defenderse en este momento crítico. Es igualmente importante que todas las profesoras puedan volver a los colegios para enseñar y proporcionar un entorno de aprendizaje seguro e incluyente para los niños de Afganistán", ha añadido.



En ese sentido, ha advertido de las consecuencias "irreversibles" de impedir que las niñas vuelvan a clase rápidamente en todos los niveles educativos. En particular la prohibición de niñas en secundaria las expone a riesgos como el matrimonio infantil y fomenta la desigualdad entre niños y niñas.



En los últimos 20 años se ha triplicado el número de colegios y se ha incrementado el número de estudiantes de un millón a 9,5 millones, según estadísticas oficiales. La tasa de alfabetización femenina ha pasado en ese periodo del 17 al 30 por ciento y el de profesoras, del 27 por ciento el 2013 al 36 por ciento en 2018.



Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán dieron el viernes la orden para que todos los estudiantes varones del país reanudaran sus clases de secundaria a partir de este sábado, cuando reabrirán todas las escuelas masculinas y las madrasas. No obstante, los talibán no han incluido a las niñas en este anuncio.