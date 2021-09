Afganistán.- Los talibán piden más ayuda a la comunidad internacional en Kunduz, en el norte de Afganistán

KUNDUZ, 19 (DPA/EP)



Los talibán en la ciudad de Kunduz, en el norte de Afganistán, han pedido este domingo más ayuda a la comunidad internacional, tras subrayar que los militantes islamistas no son terroristas.



El portavoz provincial de los talibán, Matiulá Ruhani, ha explicado que esta ayuda podría adoptar la forma de inversiones o proyectos de reconstrucción, o "cualquier tipo de apoyo humanitario para el gobierno o los ciudadanos de Afganistán". Esta petición la ha dirigido a "toda la comunidad internacional", a quienes agradecería "mucho" la asistencia adicional.



Por otra parte, Ruhani ha criticado a la comunidad internacional por apoyar a lo que ha descrito como un "gobierno corrupto" en Afganistán durante los últimos 20 años pero detener la ayuda tan pronto como los talibán accedieron al poder.



En este sentido, ha insistido que "no son terroristas", sino que "han traído la paz" al país centroasiático. No obstante, el portavoz de los talibán en Kunduz ha declinado comentar acerca de las controvertidas políticas que los talibán han emprendido hacia las mujeres, limitándose a señalar que el grupo valora a todos los ciudadanos, mujeres y hombres, por igual.



Los talibán capturaron Kunduz el 8 de agosto en el inicio de la ofensiva relámpago que llevó al grupo a tomar el control de todo el territorio tras la conquista de Kabul apenas una semana después.



Actualmente, los gobiernos de todo el mundo están sopesando la mejor manera de tratar al grupo, conscientes del pésimo historial de Derechos Humanos que les precede, al tiempo que se están esforzando en aliviar el creciente desastre humanitario al que se enfrenta el país.