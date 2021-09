VALENTINA LIZCANO y las últimas 5 fotos imperdibles en Instagram

VALENTINA LIZCANO (@valelizcano) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en su popular cuenta de Instagramque ponen de manifiesto su popularidad en Internet. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 96.062 de interacciones entre sus followers.

Los posts más relevantes:





Y que te puedo decir …? Ninguna foto te hace honor vida mía, eres simplemente perfecta, por favor recuérdalo, infinitamente perfecta, gracias Dios 🙏🏻💜 #almapiccolina #Almaianelli #miPiccolina





Buenos días ☀️





Ayer se cumplieron 2 meses de este viaje donde nacimos todos, incluido Salvador el hermano mayor 🥰 Gracias Alma Iannelli por llegar a llenarnos de ternura de nuevos sueños, de mucha Fe, gracias mi #Piccolina por darme la oportunidad de ver la vida de otra manera 🙏🏻 cada vez con el corazón más grande ♥️ #2meses #almaiannelli #casadolcecasa #amordemosamores @giulioiannelli





Saludos mi gente linda, aquí sumergida en las conversaciones serias con Alma, me señalan mucho que ella es muy seria, creo que es pronto para asegurarlo, pero de algo si puedo hablar y es que me enamora carita y su forma de observarlo todo detalladamente… ya cerramos qué pasa, al final sería o risueña lo que a mi me importa es que seas feliz desde adentro y contigo misma #mipiccolina #bambina #casadolcecasa





Hoy no te dejo una rutina, hoy te invito a moverte desde el amor y el respeto por tu hermoso y poderoso 🙏🏻🥰 Busca siempre lo mejor para ti, sin presiones ni afanes , 💜SIEMPRE consulta a tu médico, un@ fisioterapeut@ y un@ endocrin@, cuando ellos te indiquen que estás lista y tienes el plan de acción listo creado con un@ entrenad@r Ahora si busca prendas para entrenar que te ofrezcan además de estilo, seguridad para moverte, yo estoy matada con la línea deportiva de @fajatecolombia pues sus prendas mantiene el control de mi abdomen dejándolo descansar mientras se recupera de la cesárea y yo puedo empezar a buscar el movimiento desde mis brazos que ahora trabajan más duro y mis piernas, además me ayuda a formar mi figura mientras sudo sabroso 😉🤗. Cuéntenme, ya empezaron a moverse ? #fajatecolombia #posparto #paryoporcesarea #recuperacionposparto #maternidadensanalocura #fajas #recuperacionposquirurgica #patrocinado

Madeline Johana Lizcano Angulo, actriz, nació en Cali, Colombia, el 27 de abril de 1984. Vivió en el Municipio de Málaga (Santander) hasta que decide trasladarse a Bogotá para empezar afianzar su carrera actoral.

En 2004 participó en el reality show Protagonistas de novela del Canal RCN. Además, fue presentadora del programa de televisión infantil Bichos bichez. Inició su carrera actoral con el personaje de Luz Amparo en la serie Aquí no hay quien viva.

En 2012 fue nominada en la 28ª versión de los Premios India Catalina de la televisión colombiana por su papel de reparto en la telenovela El secretario del Canal Caracol.

Actualmente es locutora de la emisora 40 Principales, en el programa El Levante de LOS40.