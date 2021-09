Rusia.- EEUU alerta sobre las "intenciones" de Rusia tras el "bloqueo" a la Misión de la OSCE en Donetsk y Gukovo

16-05-2019 Ucrania.- Mueren cuatro milicianos separatistas en un ataque del Ejército de Ucrania en Donetsk. Estados Unidos ha lamentado este viernes que Rusia haya "bloqueado el consenso" para prorrogar la Misión de Observación Fronteriza de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en los puestos de control rusos de Gukovo y Donetsk, y ha mostrado su "profunda preocupación" acerca de las "intenciones" de Moscú respecto a sus compromisos internacionales. POLITICA INTERNACIONAL Daniel Brown



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha lamentado este viernes que Rusia haya "bloqueado el consenso" para prorrogar la Misión de Observación Fronteriza de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en los puestos de control rusos de Gukovo y Donetsk, y ha mostrado su "profunda preocupación" acerca de las "intenciones" de Moscú respecto a sus compromisos internacionales.



La presidenta en ejercicio de la OSCE, Ann Linde, anunció el jueves que debido a la postura de Moscú no se ampliaría la Misión en los mencionados puestos en la frontera entre Rusia y Ucrania, con lo que no continuará en la zona tras el 30 de septiembre.



En este sentido, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha manifestado el rechazo de Washington a la posición de Moscú y ha incidido en que la Misión desempeña un "valioso papel" a la hora de "aportar transparencia" a los movimientos de personas y material entre Rusia y las zonas el Este de Ucrania "controladas por las fuerzas dirigidas por Rusia".



"Esta pequeña misión lleva en funcionamiento desde julio de 2014, y su labor está fundamentalmente relacionada con el compromiso que adquirió Rusia cuando firmó el Protocolo de Minsk en septiembre de 2014, que garantiza la vigilancia permanente en la frontera estatal ruso-ucraniana y la verificación por parte de la OSCE", ha recordado.



Así, ha incidido en que la objeción de Moscú a la continuación del mandato de la misión "suscita profundas preocupaciones acerca de sus intenciones de cumplir sus compromisos internacionales y de colaborar constructivamente con Ucrania".



"Seguimos pidiendo a Rusia que permita que se prorrogue el mandato de la Misión de Observación Fronteriza, que cese su actual agresión contra Ucrania y que contribuya a una resolución pacífica del conflicto", ha aseverado Price.



Por su parte, Ucrania ha declarado que la medida atestigua los planes de Rusia para "intensificar" el suministro de armas y equipo militar a las partes ocupadas de las regiones de Donetsk y Lugansk, lo que podría conducir a otra escalada en la zona del conflicto.



Ucrania ha pedido a Rusia que cese inmediatamente las acciones "destructivas" y cumpla con todas las obligaciones asumidas en el marco de los acuerdos de Minsk, según informa el medio ucraniano Ukrinform.



En el este de Ucrania los conflictos se han mantenido desde hace años por las tensiones entre Ucrania y Rusia. En el caso de Crimea, Rusia se anexionó este territorio durante el conflicto de 2014 con Ucrania antes de que la población decidiera su incorporación en un referéndum, mientras que la región de Donbás vive desde hace años un conflicto armado que enfrenta a las tropas del Gobierno ucraniano y a los separatistas prorrusos.



Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto en el este de Ucrania, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según estimaciones de Naciones Unidas.