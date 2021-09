PP dice que Sánchez es "el pastor que cuida a los lobos" y le insta a elegir entre "las víctimas o los verdugos"

18-09-2021 La vicesecretaria nacional del PP, Ana Beltrán, con el presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz y la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, en el acto de desagravio a las víctimas celebrado en Arrasate Mondragon POLITICA NAGORE IRAOLA/EUROPA PRESS



En un acto de desagravio a las víctimas acusan al Pedro Sánchez y Marlaska de "no mover un solo dedo" para evitar el acto de Parot



La vicesecretaria nacional de organización y presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "el pastor que cuida a los lobos" y le ha instado a elegir entre estar con "las víctimas del terrorismo de ETA o con los verdugos". Por su parte, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha indicado que Henri Parot, "como otros de su especie", son "individuos dignos de estar representados en la cámara del terror de cualquier museo de cera".



El Partido Popular del País Vasco ha desarrollado este sábado una concentración en Arrasate en "desagravio a las víctimas del terrorismo" en las inmediaciones de la fábrica en la que ETA mantuvo secuestrado al funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara en esta localidad guipuzcoana.



El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, anunció hace unos días que, ante la "provocación de los batasunos con esta desfachatez de acto" convocado en Arrasate por los derechos del preso de ETA Henri Parot, era necesario realizar un "acto de desagravio a las víctimas".



Pese a que este pasado viernes Sare desconvocó la manifestación para transformarla en concentraciones en todos los pueblos de Euskadi "contra la cadena perpetua", los populares vascos decidieron mantener su convocatoria.



A la concentración de este sábado han acudido presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, los presidentes de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Iñaki Oyarzábal, Raquel González, y Muriel Larrea, la vicesecretaria nacional de organización y presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, así como numerosos cargos de esta formación como Laura Garrido o la presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Álvarez Fanjul.



Sobre las diez de la mañana, los militantes y dirigentes populares se han acercado hasta la fábrica en la que José Antonio Ortega Lara permaneció secuestrado en Arrasate, con carteles en los que se podían leer nombres de las 39 víctimas mortales de Henri Parot, junto a un lazo negro.



Tras guardar un minuto de silencio, Muriel Larrea, Carlos Iturgaiz y Ana Beltrán se han dirigido a los congregados. En su intervención, Beltrán ha subrayado que el PP no va a consentir que se sigan permitiendo homenajes a "asesinos que están orgullosos de serlo y que son recibidos como héroes en muchas ciudades del País Vasco y Navarra".



"No lo vamos a consentir por la dignidad y memoria de las víctimas del terrorismo de ETA y tampoco lo vamos a consentir por la dignidad que merecemos todos los españoles", ha subrayado.



"FALTA DE LIBERTAD



Tras alertar de que tanto en Navarra como en Euskadi se padece en la actualidad una "falta de libertad", por el hecho de estar "oprimidos por el entorno de Batasuna, nacionalista radical que impide que se nos escuche", Beltrán se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.



"Hoy no están aquí y no han movido ni un solo dedo para evitar que estos actos de homenaje a asesinos que hoy se van a celebrar. Y más un homenaje a un grandísimo asesino, a un bárbaro que cometió 39 asesinatos. Les pido a Sánchez y Marlaska que se pongan en la piel de que una de esas 39 víctimas de Parot fuese su hijo, su padre o hermana y vieran que se le recibe como un héroe", ha sostenido.



De este modo, ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez permite estos homenajes mientras "necesita seguir al lado de los herederos de ETA".



"Sánchez se ha convertido en el pastor que cuida de los lobos, lobos que quieren que España desaparezca y estar al lado de los terroristas. Sánchez los blanquea, les pasa la mano por el lomo y son sus socios", ha reprobado.



Por último, ha cuestionado al presidente del Ejecutivo qué pasaría si estos homenajes se realizaran a pederastas o violadores. "Seguro que no era igual. Por lo tanto, el Gobierno debe elegir entre estar con las victimas o con los verdugos, con las víctimas o con los herederos de ETA, aquí no cabe la equidistancia. La equidistancia es ser cómplice", ha finalizado.



"SANGUINARIO



Por su parte, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha recordado a las víctimas del "sanguinario Parot" y ha advertido de que "todos los años de cárcel, nunca jamás resarcirán el dolor infinito de las familias".



El presidente de los populares vascos se ha referido a Arrasate como a "uno de los epicentros del terror de ETA en el País Vasco" y ha señalado a la fábrica en la que "ETA enterró vivo a José Ortega Lara durante más de 500 días".



"Estamos en Mondragon para desagraviar a las víctimas del terrorismo ante las escalada creciente de actos que los socios del presidente Sánchez, esa extrema izquierda abertzale proetarra, llamada Bildu, Sortu, Ernai, Sare... están realizando con sus infames campañas para humillar a las víctimas del terrorismo y glorificar a ETA", ha dicho.



Iturgaiz ha querido recordar "en la calle" que "la calle es de la gente de bien, de los vascos y del restos de los españoles demócratas y de las víctimas, pero nunca de los terroristas ni de sus cómplices". Por ello, ha advertido de que su partido no permitirá "que se humille más a las víctimas con recibimientos asquerosos y nauseabundos, como los 'ongi etorris' o manifestaciones que son pura apología del terrorismo".



En este sentido, se ha dirigido al portavoz de Sare y exconsejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, al que el ha preguntado "cuántos años piensa él que debe pasar en la cárcel un criminal con 40 asesinatos a sus espalda". "Sé la respuesta de Azkarraga y de Bildu. Ninguno. Ellos los quieren libres, amnistiados, en la calle, con estancias en spas de lujo con los gastos pagados", ha respondido.



Iturgaiz cree que Henri Parot, "como otros de su especie", son "individuos dignos de estar representados en la cámara del terror de cualquier museo de cera". Por otra parte, ha reivindicado "la convivencia y la libertad en la tierra vasca" y denunciado que "una parte de la sociedad vasca, la batasuna, es la que justifica los horrores de ETA, no condena la violencia y están inoculando la rabia y el odio contra el PP, la Ertzaintza y las víctimas del terrorismo".



"Les decimos que estaremos siempre enfrente de los radicales, con la palabra, para desenmascarar a los que quieren dinamitar la libertad, los derechos humanos", ha advertido.



Por su parte, Muriel Larrea ha llamado a "seguir recordando" lo que ocurrió en el lugar en el que se ha celebrado el acto --el secuestro del exfuncionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara, para que la víctimas de ETA "no caigan en el olvido".



