Pellegrini: "Debemos entender que todos los rivales son difíciles"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini. EFE/Julio Muño/Archivo

Sevilla, 18 sep (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, declaró este sábado que sus jugadores deben "estar mentalizados para entender que todos los rivales son difíciles" y que el domingo en el Espanyol, que visita el Benito Villamarín en la quinta jornada de LaLiga, se van "a encontrar con un equipo que viene a buscar un buen resultado".

Para Pellegrini, que atendió a los periodistas en el estadio bético después de dirigir una sesión preparatoria en la ciudad deportiva, habrá en juego "tres puntos en casa muy importantes" y espera a un Betis "muy concentrado desde el primer minuto".

El preparador de los verdiblancos dijo del Espanyol que "si bien ascendió" la pasada primavera, "lo está haciendo bastante bien. Le hacen pocos goles y perdieron con mala suerte el partido contra el Atlético en su casa", de la pasada jornada (1-2).

El técnico santiaguino insistió en que el conjunto barcelonés "no ha conseguido ganar, pero los dos partidos que perdió fueron con resultados muy estrechos", en los que "quizá mereció más", por lo que advirtió a sus futbolistas ser "conscientes de que en cada balón se pierde o se gana un partido".

Al preparador bético no le preocupa el desgaste debido a los dos compromisos de esta semana, después de jugar el pasado jueves también en el Villamarín ante el Celtic escocés en la Liga Europa (4-3), "porque han sido dos victorias -también el lunes anterior en Granada (1-2) y la parte anímica siempre es muy importante".

Pellegrini añadió que ha "hecho las rotaciones necesarias para que el equipo esté fresco y motivado para intentar sumar tres puntos en casa" y anunció que el lateral izquierdo Juan Miranda, quien no pudo acabar el encuentro ante el Celtic por lesión ,"terminó el partido con una contractura y tuvo que ser cambiado", por lo que "no va a estar para mañana".