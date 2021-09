Panamá vacunará a turistas desde octubre y será pionero en Latinoamérica

La vacuna será "totalmente gratuita" para los pasajeros que cumplan con todos los parámetros del programa Vacutur-Panamá, dijo a Efe una fuente de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). Imagen de archivo. EFE/ Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 17 sep (EFE).- Los turistas no inmunizados que visiten Panamá recibirán la vacuna contra la covid-19 desde el 1 de octubre próximo, en el marco de una iniciativa lanzada este viernes por el Gobierno panameño para reactivar el turismo, muy golpeado por la pandemia.

Se estima que la llamada iniciativa "Vacutur-Panamá", que convierte a este país en el primero de América Latina en vacunar a turistas, supondrá para una "inyección económica que supera los 125 millones de dólares" y contribuirá a la reactivación de más de 100.000 empleos en el sector del turismo.

El Consejo de Ministros ya dio su aval al Ministerio de Salud (Minsa) para que la vacuna de AstraZeneca sea administrada a los viajeros que arriben al país, con edades de 30 años o más, el grupo al que se aplica este inmunizante en el país centroamericano.

La vacuna será "totalmente gratuita" para los pasajeros que cumplan con todos los parámetros del programa Vacutur-Panamá, dijo a Efe una fuente de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

La ATP explicó este viernes en un comunicado que los viajeros interesados en vacunarse deberán tramitar su solicitud únicamente a través de los hoteles y agencias de viajes participantes aprobados para el programa, deben tener al menos 30 años de edad y reservar mínimo 2 noches de hotel.

Los turistas podrán optar entre permanecer en Panamá durante las seis semanas necesarias para recibir su segunda dosis o regresar al momento de su segunda cita.

"Esta iniciativa de Panamá es una muestra de solidaridad y un esfuerzo para ayudar a expandir el acceso global a la vacuna especialmente para los residentes de países vecinos que tienen una tasa de vacunación más baja y proporciona otra fuente de apoyo muy necesaria para la industria turística", dijo el administrador de la ATP, Iván Eskildsen.

Los puntos de vacunación estarán ubicados en centros comerciales de la capital, y la iniciativa coincide con la promoción de compras "Black Week" del 30 de septiembre al 10 de octubre, indicó la ATP.

La actividad económica del sector de hoteles y restaurantes cayó un 55,8 % en el 2020 impactada por las restricciones de movilidad para evitar la propagación de la covid-19, y centenares de estos negocios siguen cerrados o ya no lo harán más debido a la crisis. Actualmente la ocupación hotelera actualmente es menor del 10 %, según datos de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel).

En Panamá, un país de 4,28 millones de habitantes, más de la mitad de la población ya recibió las dos dosis de la vacuna contra la covid-19, y esta semana la Operación PanaVac anunció la apertura para inmunizar a todos los residentes en el territorio nacional, lo que garantiza que "no existe riesgo para los nacionales de quedarse sin vacunas", aseguró la entidad de turismo.

Hasta este viernes en Panamá se han administrado 5.323.318 dosis de la vacuna contra la covid-19: 4.578.921 porciones del preparado Pfizer y 744.397 de AstraZeneca, informó el Minsa.

Panamá agregó este viernes 324 nuevos casos de la covid-19 y 3 muertes por la enfermedad, para llegar a 463.783 contagios confirmados y 7.169 decesos por la enfermedad en más de 17 meses de pandemia.

Hay 72 pacientes hospitalizados por el coronavirus en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 233 en planta, mientras que 3.279 están aislados en sus casas y 165 en hoteles, para 4.199 casos activos.

En esta jornada se aplicaron 7.231 pruebas para detectar casos de la covid-19, con una positividad de 4,4 %.