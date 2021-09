Miguel Frigenti y Cristina Porta se mantienen alejados de sus compañeros

18-09-2021 CRISTINA PORTA Y MIGUEL FRIGENTI EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'SECRET STORY'



MADRID, 18 (CHANCE)



El jueves se vivieron momentos muy tensos en la segunda gala de 'Secret Story'. Miguel Frigenti se enfrentaba con Isabel Rábago en pleno directo y le acusaba de habérselo hecho pasar muy mal cuando trabajaba en 'Ya es mediodía' porque le gritaba en las reuniones de trabajo, algo que estos días han negado sus compañeros de trabajo.



Por otro lado, Cristina Porta se enfrentaba a las críticas de toda la casa y a las nominaciones de casi todos los compañeros del concurso... por eso, Miguel y la periodista se han unido contra todos. Luis Rollán y Sofía Cristo intentaron tener una conversación con el colaborador de 'Sálvame' este viernes por la noche para que se abriera al resto de la casa y no se preocupase por las personas con las que no tiene afinidad... pero parece que no ha funcionado.



Sofía y Luis se sintieron dolidos con Miguel porque en directo aseguró que no eran personas de máxima confianza, cuando habían estado con él toda la semana, compartiendo momentos, conversaciones y confidencias que reflejaban lo contrario. A pesar de la conversación que tuvieron anoche, Miguel sigue sintiendo que la casa está en contra de él y de su amiga.



Mientras tanto, Cristina estaba bailando y disfrutando de la fiesta que la organización del programa les había preparado. Dos puntos de enfrentarse a las diversas situaciones de la casa, pero la manera en la que la periodista ha querido pasar página, no es la de su amigo. Miguel sigue pendiente de todos y de los conflictos que tiene abiertos y eso le contrarresta.



Esta mañana, Miguel y Cristina han mantenido una intensa conversación después de desayunar y han llegado a la conclusión de que juntos, están mejor. No necesitan sentirse de la manada para estar bien, solos están mejor que con ningún otro compañero. Y es que ninguno de los dos ha sabido olvidar las nominaciones y las supuestas traiciones de los concursantes.