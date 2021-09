Michel: Conflicto de EE.UU. con Francia vas más allá de la relación bilateral

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, habla hoy durante una entrevista con Efe en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 18 sep (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró este sábado que el conflicto entre Estados Unidos y Francia por la cancelación de un pedido de submarinos por Australia "va más allá de la relación bilateral".

Tras participar en la VI cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Ciudad de México, Michel dijo en una entrevista con Efe que los países aliados deben comportarse con una conducta de lealtad.

"Estados Unidos es clave para la Unión Europea y espero que la decisión tomada esté basada en los principios de lealtad y amistad en las que todos nos basamos", aseguró Michel.

El presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a sus respectivos embajadores en Estados Unidos y Australia por la cancelación de un contrato de compra de submarinos por valor de 56.000 millones de dólares.

El conflicto comenzó el pasado miércoles cuando Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron una alianza de defensa en la región indopacífica.

Además de aumentar la tensión en la relación con China, el acuerdo entre los tres países ha supuesto la cancelación de un contrato que el Gobierno de Camberra había firmado con París para la compra de 12 submarinos convencionales.

En vez de comprar los submarinos franceses, Australia se compromete a estudiar la compra de submarinos estadounidenses de propulsión nuclear.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, afirmó el viernes que en junio ya comentó a Macron sus dudas sobre la conveniencia de los submarinos franceses dadas las necesidades en la región.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, consideró que se había tratado de "una puñalada por la espalda" la decisión de Australia y Estados Unidos lo que enfriará las relaciones de París con Washington.

El presidente del Consejo Europeo reconoció, por su parte, que las relaciones de Estados Unidos con la Unión Europea han mejorado desde la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca el pasado mes de enero en contraste con la administración previa de Donald Trump.

"Hemos tenido muchas reuniones y es más fácil tener una relación normal con esta administración. Esto no quiere decir que todo sea fácil", indico Michel.

"Tenemos diferentes opiniones y diferentes enfoques a nivel internacional lo que no quiere decir que no sea posible tener una relación a pesar de estos últimos acontecimientos del conflicto en el Pacifico que se han hecho sin consultar a la Unión Europea", destacó.

Respecto a las relaciones con China, Charles Michel aseguró que la UE debe revaluar la relación con el país asiático.

"No podemos ser inocentes porque China está tratando de aumentar su influencia por todos lados y también aquí en Latinoamérica y África", concluyó.

Durante su participación en la VI cumbre de Celac, Michel expresó el apoyo de la UE a una mayor integración económica de la región y el apoyo europeo a la reconstrucción de Latinoamérica por los efectos de la pandemia de la covid-19.