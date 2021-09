Michel augura "obstáculos y dificultades" en integración latinoamericana

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, participa hoy en una entrevista con Efe en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 18 sep (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, animó a Latinoamérica a avanzar en su proceso de integración que al igual que en Europa se enfrentará "a obstáculos y dificultades".

Michel participó este sábado en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en Ciudad de México y convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Efe, Michel destacó que el propósito de la Unión Europea (UE) es "estrechar lazos con la región con la que -dijo- tenemos tanto en común para afrontar los desafíos globales como el cambio climático o la revolución digital".

"No infravaloramos las dificultades de los países que deciden integrarse pero tenemos la experiencia en Europa de muchos años cuando se decidió la integración", agregó.

"Tuvimos que enfrentarnos a obstáculos y dificultades como en todo proceso de integración pero progresamos. Esta cumbre es un gran paso desde un punto de vista pragmático", afirmo Michel.

Sobre la presencia de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la cumbre de la Celac, Michel indicó que responde a los países latinoamericanos decidir qué tipo de integración política desean.

"No quiero dar consejos. Eso es responsabilidad de los líderes de la región. Desde la Unión Europea promovemos, por supuesto, el respeto a las libertades y derechos y los animamos a que sigan los mismos principios y reglas", afirmó.

"Eso no quiere decir que estemos de acuerdo automáticamente en todo. Buscamos el mismo enfoque en temas globales fundamentales y eso facilitaría la posibilidad de tomar decisiones conjuntas", prosiguió.

Michel insistió en el deseo de la UE de cooperar lo más posible con Latinoamérica, mientras que ya es conocida la posición de Bruselas en relación al respeto de las libertades y derechos humanos tanto en el Cuba como en Venezuela.

En relación al papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Celac en el proceso de integración de la región, Michel dijo que no desea interferir en ese debate "porque eso debe decidirse en la región respecto a cuál es el mejor espacio político para trabajar conjuntamente en el futuro".

Durante la cumbre de la Celac, López Obrador propuso construir algo parecido a la UE, pero sin la OEA por el exceso de interferencias de Estados Unidos.

En cuanto a la creciente influencia de China en Latinoamérica, Michel indicó que en la UE se ha debatido mucho sobre cual debe la postura adecuada.

"La posición de la UE en la relación con China sigue tres parámetros: mantener la defensa de los derechos humanos, colaborar en puntos de ámbito global como el cambio climático y seguir monitoreando la influencia china a nivel mundial", dijo Michel.

Durante la cumbre de la Celac, los presidentes latinoamericanos abogaron por la integración política y económica de la región y en favor de impulsar la recuperación económica afectada por la crisis de la pandemia.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, destacó que se han recaudado 15 millones de dólares para el fondo de desastres de la región y que se ha puesto en marcha la Agencia Espacial de Latinoamérica, además del compromiso regional para que los países no queden rezagados en el proceso de vacunación.