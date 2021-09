México/EEUU.- Miles de migrantes haitianos esperan frente a la frontera entre México y Estados Unidos

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Miles de migrantes haitianos esperan bajo el puente que une la localidad mexicana de Ciudad Acuña con la estadounidense de Del Río, en Texas, en los últimos días, lo que ha llevado al alcalde texano a declarar un estado de emergencia este viernes y ordenar el cierre de las cabinas de peaje en el puente para evitar el tráfico.



El alcalde de Del Río, Bruno Lozano, ha asegurado que esperan que al menos 8.000 migrantes más se unan a los cerca de 12.000 que se estima han llegado al lugar en los últimos días, según detalla el medio 'The Texas Tribune'.



La mayoría de estos migrantes son ciudadanos de origen haitiano que buscan asilo en Estados Unidos después del terremoto del pasado mes de agosto, que causó más de 2.000 muertes, y ante la inestabilidad política en el país, cuyo presidente fue asesinado por mercenarios en julio.



Según las autoridades locales, los migrantes se ven obligados a esperar bajo el puente ya que los agentes de aduanas no pueden hacer frente a las miles de solicitudes de entrada que se están produciendo.



"Hay gente teniendo bebés ahí abajo, hay gente colapsando por el calor. Son agresivos, y con razón. Llevan bajo el calor día tras día tras día", ha declarado Lozano.



Por su parte, el sheriff del condado de Val Verde, Joe Frank Martinez, ha estimado que cerca del 70 por ciento de los migrantes que esperan bajo el puente son de origen haitiano.



"No están detenidos, solo esperan ahí (bajo el puente) a su turno para ser procesados", ha explicado Martinez al diario 'The Texas Tribune', asegurando que el flujo de migrantes ha aumentado considerablemente en los últimos días.



El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, se ha mostrado muy crítico con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y ha asegurado que no hay nada salvo "incertidumbre e indecisión" sobre las medidas que tomará la administración Biden para hacer frente a la llegada masiva de migrantes.



El jueves, Abbott había anunciado que iba a cerrar seis puntos de acceso al estado a través de México a petición de las autoridades federales, si bien horas después dio marcha atrás a su decisión, culpando al Gobierno de Biden de ser el causante de la confusión. Las autoridades federales niegan haber dado esa orden.