Los republicanos se distancian de la protesta de este sábado ante el Capitolio

El senador de Dakota del Sur John Thune, el "número dos" de los republicanos en la Cámara Alta", ha señalado, citado por el diario The New York Times, que "hay mucha gente claramente enfadada que quiere marchar hacia el Capitolio". Foto de archivo. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS / POOL

Washington, 18 sep (EFE).- Los republicanos se han distanciado de la protesta, prevista para este sábado ante el Capitolio, en apoyo de los más de 600 detenidos por el asalto a la sede del Congreso de EE.UU. en enero pasado por parte de una turba de seguidores del expresidente Donald Trump (2017-2021).

Pese a que algunos legisladores de extrema derecha han manifestado su empatía con los detenidos en los últimos meses y los describen como "prisioneros políticos", ninguno ha confirmado su asistencia a la manifestación.

El senador de Dakota del Sur John Thune, el "número dos" de los republicanos en la Cámara Alta", ha señalado, citado por el diario The New York Times, que "hay mucha gente claramente enfadada que quiere marchar hacia el Capitolio".

Aun así, "no he hablado con ningún republicano aquí en el Senado que haya promovido o permitido algo como eso", dijo.

El líder de la minoría conservadora en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, indicó esta semana que no esperaba que ningún legislador de su partido asistiera a la protesta.

Ni siquiera la congresista Marjorie Taylor Greene, seguidora del movimiento conspiratorio QAnon y una de las políticas republicanas que más apoyo ha expresado a los detenidos, ha afirmado que tampoco estará presente en la marcha.

El jueves, Trump, que fue sometido a un juicio político por incitar al asalto al Capitolio, del que fue absuelto, condenó en un comunicado el enjuiciamiento penal de cientos de sus seguidores, pero no mencionó la protesta de este sábado.

Entretanto, y en anticipación de posibles disturbios, en los últimos días se ha instalado una valla negra en los alrededores del Capitolio, donde las fuerzas de seguridad están en alerta máxima.

La Policía anunció el viernes que había incrementado la seguridad en toda la ciudad de Washington para evitar choques entre simpatizantes de Trump y contramanifestantes.

Está previsto que al mediodía de este sábado comiencen al mismo tiempo la marcha de los partidarios de Trump, que se reunirán en la Union Square para marchar hacia el Capitolio; y la concentración de los contramanifestantes, entre los que se incluyen grupos antifascistas.

Los contramanifestantes se reunirán en la Freedom Plaza, aproximadamente a 1,6 kilómetros de los seguidores de Trump, y donde tienen previsto dar un ambiente festivo a su reivindicación con comida, música y actividades educativas.

Entretanto, el objetivo de los simpatizantes de Trump será apoyar a las 600 personas que fueron detenidas por irrumpir el 6 de enero en la sede del Congreso para impedir la ratificación de la victoria en las elecciones de noviembre de 2020 del candidato demócrata y actual presidente, Joe Biden.

Cinco personas murieron, entre ellas un policía, y además cuatro agentes se han quitado la vida en los meses posteriores. Hubo más de 130 policías heridos.