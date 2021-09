Los Pumas vuelven a caer 36-13 contra Nueva Zelanda en Rugby Championship

Los All Blacks de Nueva Zelanda derrotaron por 36-13 (24-3 al descanso) a los Pumas argentinos, este sábado en Brisbane en la cuarta jornada del Rugby Championship.

Gracias a sus cinco tries, los All Blacks sumaron el punto de bonus y lideran el torneo con 20 puntos, mientras que los Pumas siguen sin puntuar en esta edición.

Patrick Tuipulotu (6), TJ Perenara (29), Tupou Va'Ai (40+4 y 80+3) y Samisoni Taukei'aho (46) fueron los autores de los tries neozelandeses, que fueron muy superiores a una Argentina que pudo haber recibido un castigo mucho mayor si no se hubiesen anulado tres ensayos a los All Blacks.

Los Pumas anotaron un solo try mediada la segunda parte (55) por medio del apertura Emiliano Bofelli, autor de todos los tantos de los argentinos (con una conversión y dos penales transformados).

En el otro partido de la jornada, Australia se impuso a Sudáfrica por 30-17).

- Ficha técnica del partido de la 4ª jornada del Rugby Championship:

Nueva Zelanda ganó a Argentina 36 - 13 (24-3 en el descanso):

Estadio: Suncorp Stadium de Brisbane

Árbitro: J. Peyper (RSA)

Los puntos:

Argentina: 1 Try - Boffelli (55), 1 Conversión - Boffelli (55), 2 Penales - Boffelli (9, 44)

Nueva Zelanda: 5 Tries - Tuipulotu (6), Perenara (29), Va'Ai (40+4, 80+3), Taukei'Aho (46), 4 Conversiones - J. Barrett (7, 29, 40+5, 80+5), 1 Penal - J. Barrett (14)

Los equipos:

Argentina: Juan Cruz Mallia - Santiago Cordero (Moroni 71), Lucio Cinti Luna (Miotti 76), Santiago Chocobares, Emiliano Boffelli - Santiago Carreras, Gonzalo Betranou (Garcia 62) - Paul Matera (Lezana 65), Marcos Kremer, Juan Martin Gonzalez Samso - Tomas Lavanini, Matias Alemano (Petti Pagadazibal 54) - Santiago Medrano (Pieretto Heiland 54), Julian Montoya (Socino 65), Facundo Gigena (Muzzio 52).

Entrenador: Mario Ledesma.

Nueva Zelanda: Jordie Barrett - Will Jordan, Rieko Ioane (Ennor 62), Quinn Tupaea, George Bridge - Damian McKenzie (B. Barrett 70), TJ Perenara (Christie 51) - Hoskins Sotutu (Jacobson 69), Ardie Savea, Ethan Blackadder - Tupou Va'Ai, Patrick Tuipulotu (S. Barrett 74) - Tyrel Lomax (Tu'ungafasi 61), Samisoni Taukei'Aho (Taylor 51), Joe Moody (Bower 52).

Entrenador: Foster Ian.

