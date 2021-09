Lopetegui: "La Real Sociedad ha sabido crecer manteniendo su esencia"

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL / POOL/Archivo

Sevilla, 18 sep (EFE).- El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, comentó este sábado que espera "un partido duro y complejo" el domingo en LaLiga en el campo de la Real Sociedad, "un rival que está creciendo las últimas temporadas, ha mantenido la esencia y ha subido a su filial a Segunda".

Lopetegui, en su comparecencia de prensa posterior al entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva, señaló que el conjunto donostiarra "hizo un partidazo ante el PSV", el jueves en Eindhoven (Países Bajos) en su estreno europeo (Liga Europa), pero que podrá refrescar su once porque "tiene una plantilla amplia con alternativas a las bajas", así que se espera "un partido de poder a poder".

"De pequeño era de la Real, pero uno es profesional y ahora mi corazón es rojiblanco. La Real Sociedad es un toro bravo en el que debemos centrar toda nuestra energía. Es un club que ha crecido de manera exponencial los tres últimos años", insistió el preparador guipuzcoano.

El técnico sevillista informó de "un par de situaciones" de problemas físicos en su vestuario y apuntó que "habrá que esperar a mañana para ver qué sucede" con el defensor francés Jules Koundé, renqueante desde el martes, "y con otros compañeros. Por eso es bueno tener plantillas amplias", dijo.

Para Lopetegui "el partido de Champions" del pasado martes ante el Salzburgo austríaco en el Sánchez-Pizjuán (1-1) "ya es prehistoria", puesto que el Sevilla está "preparado para jugar tres competiciones" en las que cada encuentro "es una aventura en la que cualquiera te puede ganar".

El entrenador vasco no reveló si el argentino Erik Lamela, uno de sus jugadores más en forma, será titular el domingo porque "desde que hay cinco cambios, son importantes los que entran en cualquier momento", así que "hasta mañana" no tomará "la decisión de quién va a salir de inicio". EFE

