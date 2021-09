Latinoamérica.- Maduro se desplaza a México para participar finalmente en la cumbre de la CELAC

18-09-2021 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto al ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, antes de la cumbre de la CELAC.. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha desplazado a México para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se celebrará este sábado, aunque inicialmente su participación no estaba confirmada. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL TWITTER @NICOLASMADURO



A través de su cuenta en la red social Twitter, Maduro ha compartido una fotografía con el ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y un vídeo en el avión que le ha trasladado al país norteamericano.



"Hemos venido estudiando las propuestas que vamos a hacer" en la cumbre, ha detallado Maduro, que ha incidido en que Venezuela participa en la cita con la "verdad".



Así, ha defendido que la CELAC es el "camino" a seguir por América Latina. "Vimos su trayectoria, su fundación y ahora su relanzamiento", ha señalado, remarcando que "la unión de América Latina y el Caribe está por encima de cualquier problema, cualquier diferencia".



Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a través de la citada red social, ha compartido unas fotografías de Maduro y Ebrard y ha dado su bienvenida al país al mandatario venezolano.



La participación de Maduro en la cumbre, en la que está llamado a debatirse el futuro de la integración regional y, en particular, el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que forman parte también Estados Unidos y Canadá, no estaba confirmada. De hecho, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajó a México horas antes "en representación" de Maduro, según ha detallado en Twitter.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avanzó que al encuentro asistirán 17 mandatarios, dos vicepresidentes, nueve ministros de Exteriores y otras autoridades de primer nivel.