La Infanta Elena, feliz en un torneo de hípica

18-09-2021 Infanta Elena. MADRID, 18 (CHANCE)



Aunque han sido pocas las ocasiones en las que hemos podido ver al Rey Juan Carlos I montando a caballo, sabemos que era una de sus pasiones. De hecho, hay alguna fotografía que lo demuestra, sobre todo en su juventud, cuando todo era distinto. Siempre hemos sabido que el ojito derecho del emérito es la Infanta Elena, una mujer deportista que ha compartido muchas aficiones con su padre y que ahora, ha vuelto a sonreír practicando hípica.



Hacía mucho tiempo que no la veíamos en un torneo de esta categoría, pero lo cierto es que después de este verano tan atípico para ella, la Infanta Elena ha querido desprenderse de todo y ser feliz. Y lo ha sido porque la hemos visto sonreír como hacía tiempo.



En estas imágenes podemos ver como la hija del Rey Juan Carlos I y Doña Sofía participa en el torneo de hípica del Real Club Pineda. Fiel a su caballo y con un outfit total black, la madre de Victoria Federica se divierte como hacía tiempo y prueba de ello es la sonrisa que le podemos apreciar en su rostro.



Pero no ha sido la única, el ex de Ainhoa Arteta, Jesús Garmendia entrenando antes de su competición en este torneo. El que un día fue marido de la soprano ha practicado unos saltos a pocas horas de competir ajeno a los problemas de salud y matrimoniales, justo cuando más se está hablando de ella.