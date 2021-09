La CE insta a tomar medidas "inmediatas y ambiciosas" para "salvar" el Mar Menor

Virginijus Sinkevicius, en una imagen de archivo. EFE/EPA/JOHANNA GERON / POOL

Bruselas, 18 sep (EFE).- El comisario europeo de Pesca, Océanos y Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, instó a las autoridades competentes españolas a que tomen medidas "inmediatas y ambiciosas" para "salvar" el Mar Menor, un "lugar único" cuya situación preocupa al Ejecutivo comunitario y sigue "muy de cerca".

La Comisión Europea es "muy consciente de los problemas que afectan a la laguna del Mar Menor, y está muy preocupada por la situación crítica de este lugar único", dijo Sinkevicius a Efe en una entrevista con motivo de su viaje a España entre el domingo y el martes, en un programa con visitas a Galicia, Murcia y Alicante, en parte del cual estará acompañado por el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, y autoridades locales.

"Salvar" el Mar Menor "aún es posible, como "demuestra" un reciente informe científico, según el comisario, pero para ello incidió en que las "autoridades competentes" deben tomar medidas "inmediatas y ambiciosas" porque "no hay tiempo que perder".

Será el martes cuando Sinkevicius recale en Murcia, donde se reunirá con el presidente autonómico, Fernando López Miras, y con Hugo Morán Fernández, secretario de Estado para el Medio Ambiente.

También visitará el Centro Oceanográfico de Murcia y el Mar Menor, donde se entrevistará con representantes de las principales instituciones científicas para conocer de primera mano la situación.

Esta semana, el Instituto Oceanográfico de España (IEO-CSIC), a través de un informe elaborado a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), confirmaba que el Mar Menor ha perdido su capacidad de autorregulación y que "la incesante entrada de fertilizantes a la laguna procedentes de la agricultura intensiva" sería la causa principal del último episodio de mortandad masiva de peces.

No obstante, los autores del informe ven factible la recuperación del ecosistema si se ataja la entrada de nutrientes y se preservan características básicas como la salinidad, que se vería afectada por la eventual apertura de golas o canales hacia el Mediterráneo.

"La contaminación procedente de la agricultura es, en efecto, un reto enorme. Y esto lo sé por el Mar Báltico, que está cerca de mi país", señaló el comisario lituano.

COMBATIR LA CONTAMINACIÓN EN SU ORIGEN

En su opinión, "para salvar la laguna, así como las actividades recreativas y económicas que soporta, es esencial combatir la contaminación en su origen".

Y, en particular, apuntó a "la contaminación por nitratos procedentes de las salmueras de las plantas desalinizadoras".

Para tratar de remediar la situación, recordó que la Unión Europea ha puesto fondos a disposición a través de los Fondos de Desarrollo Regional, Pesquero y Rural y el Fondo de Recuperación.

Además, añadió, se pueden aprovechar más fondos a través de los próximos Planes Estratégicos de la Política Agrícola Común.

Y recalcó que, "para salvar el Mar Menor, la cooperación es clave: la cooperación entre las diferentes autoridades, a nivel nacional, regional y local, así como la participación de las partes interesadas y comunidades afectadas".

"Además del diálogo, el apoyo técnico y la financiación, la Comisión sigue muy de cerca la situación para asegurarse de que se aplican las obligaciones que impone la legislación de la UE", advirtió Sinkevicius.

El comisario indicó que esas obligaciones se refieren a la contaminación por nitratos, la naturaleza y la protección del agua.

En este sentido, recordó que la Comisión Europea ya ha iniciado procedimientos de infracción contra España en este ámbito y sigue "muy de cerca" las recomendaciones que le ha emitido.

En una comparecencia parlamentaria esta semana, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, aseguró que el Gobierno va a "vigilar directamente" la prohibición de uso de fertilizantes nitrogenados en la zona más próxima al litoral del Mar Menor.

La organización SEO/BirdLife urgió esta semana al Miteco a que impulse la declaración del Mar Menor como primer espacio en peligro de desaparición en España, como instrumento para canalizar las medidas necesarias para proteger esta laguna costera.