Guinea.- Los militares defienden el golpe de Estado en Guinea en su primera rueda de prensa

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Los militares del Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD) que se hizo con el poder tras el golpe de Estado del 5 de septiembre en Guinea ha defendido este sábado en rueda de prensa la iniciativa y ha destacado las conversaciones "muy francas y sinceras" con los enviados de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).



El viernes la CEDEAO anunció sanciones contra los líderes de la junta militar que derrocó al presidente Alpha Condé y exigió la vuelta al orden constitucional en un periodo máximo de seis meses.



El portavoz de la junta militar, el coronel Amara Camara, ha explicado sobre Condé que los enviados de la CEDEAO pudieron reunirse con él el viernes. "El expresidente permanecerá en Guinea en un lugar elegido por el CNRD. Se tomarán todas las medidas para respetar su integridad física y moral. Está en un lugar seguro. Hoy no puedo contarles más", ha explicado, según recoge la emisora RFI.



En cuanto al plazo de seis meses dado por la CEDEAO, Camara ha respondido que es "importante para la organización escuchar las legítimas aspiraciones del pueblo" y se ha referido a las "consultas nacionales en curso". "Solo el pueblo de Guinea decidirá su destino", ha advertido.



Finalmente, sobre las sanciones contra los miembros del CNRD, ha idnicado que las discusiones sobre esta cuestión fueron "muy breves". El líder golpista, el coronel Mamady Doumbouya respondió: "Somos soldados. La misión para nosotros está en Guinea, por lo que no es necesario viajar. Y no tenemos nada que congelar en nuestras cuentas", ha relatado Camara.



La rueda de prensa ha durado unos escasos 20 minutos con solo cuatro preguntas. Preguntado por el organigrama del Comité y su composición, el portavoz del CNRD ha asegurado que "muy pronto tendréis una lista".