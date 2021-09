Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Ibiza frena al Oviedo y el Cartagena se pone sexto

18-09-2021 Ibiza - Oviedo. El Ibiza cortó este sábado la racha de victorias del Real Oviedo con su tercer empate consecutivo (1-1) y el Cartagena se colocó sexto gracias a Rubén Castro, mientras que el Leganés consiguió su primera victoria del curso tras imponerse al Amorebieta por la mínima (1-0) en partidos de la sexta jornada de la Liga SmartBank. DEPORTES LALIGA



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Ibiza cortó este sábado la racha de victorias del Real Oviedo con su tercer empate consecutivo (1-1) y el Cartagena se colocó sexto gracias a Rubén Castro, mientras que el Leganés consiguió su primera victoria del curso tras imponerse al Amorebieta por la mínima (1-0) en partidos de la sexta jornada de la Liga SmartBank.



En el estadio de Can Misses, el Oviedo no pudo certificar su tercer triunfo consecutivo pero sí evitar su segunda derrota gracias a un gol de Gastón Brugman a 18 minutos para el final, dejando la miel en los labios al cuadro local, que se había adelantado por mediación de Javi Lara pasada la media hora de partido.



El punto deja a los asturianos en quinta posición y al recién ascendido Ibiza, en la séptima, a la espera de que termine el fin de semana. El Cartagena se ve cerrando los 'playoff' gracias a su victoria (2-1) sobre el Lugo, una remontada en las botas de Rubén Castro, quien firmó los dos tantos, el segundo en el 84'. Otro mítico como Stuani hizo el 1-0 del Girona sobre el Real Valladolid, de penalti cuando llevaba un minuto en el campo, para que los catalanes no se descuelguen de la promoción.



Por su parte, en Butarque, el Leganés logró su primer triunfo de la temporada a costa del Amorebieta con un gol del serbio Lazar Randjelovic, que marcó su primera diana como pepinero. El 1-0 sirve a los de Garitano para coger aire, aunque ambos equipos se quedan en zona de descenso. Destacó la buena actuación de Iván Villar, novedad este sábado en la portería de los madrileños.



Además, el Real Zaragoza y la Real Sociedad B se repartieron los puntos en La Romareda tras un duelo con ambos goles en la primera mitad. Jon Magunazalaia adelantó a los donostiarras a los dos minutos y Juan Narváez estableció el definitivo 1-1 a los 19.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 6.



- Sábado 18.



Ibiza-Oviedo 1-1.



Leganés-Amorebieta 1-0.



Real Zaragoza-Real Sociedad B 1-1.



Girona-Valladolid 1-0.



Cartagena-Lugo 2-1.



- Domingo 19.



Huesca-Fuenlabrada 14:00.



Ponferradina-Málaga 16:00.



Eibar-Sporting 18:15.



Tenerife-Mirandés 18:15.



- Lunes 20.



Burgos-Las Palmas 21:00.



- Viernes 17.



Alcorcón-Almería 0-4.