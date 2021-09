Fútbol/Primera.- (Previa) Real Sociedad y Sevilla aparcan Europa por los puestos 'Champions'

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Real Sociedad y Sevilla, tras sus empates en Europa, se enfrentan este domingo (16.15 horas) por un puesto en zona de Liga de Campeones en una quinta jornada en la que el RCD Mallorca aspira a volver a posiciones continentales ante un Villarreal que todavía no ha vencido este curso (14.00 horas), mientras que el Real Betis busca su segundo triunfo seguido ante el RCD Espanyol.



En el Reale Arena, los de Imanol Alguacil, que saldaron su estreno en la Liga Europa con un empate ante el PSV Eindhoven (2-2), ansían sumar su cuarta victoria consecutiva para mantenerse entre los equipos de la zona alta. Actualmente, son quintos con nueve puntos, solo uno menos que el líder Real Madrid, el Atlético y el Valencia.



De hecho, el cuadro donostiarra solo hincó la rodilla en su estreno ante el Barça (4-2), y desde entonces superó con solvencia a Rayo Vallecano (1-0), Levante (1-0) y Cádiz (0-2) sin encajar un solo gol en contra, con Mikel Oyarzabal como autor de cuatro tantos.



El delantero estará disponible, pero el preparador 'txuri urdin' se encontrará con muchos problemas para hacer el once; Carlos Fernández, Guridi, Diego Rico y Monreal continúan lesionados, a los que se suman las dudas de Zaldua, Barrenetxea, Le Normand y David Silva, que se cayó del equipo por molestias en el calentamiento previo al duelo ante los holandeses.



El conjunto nervionense, mientras, acude a la cita tras salvar un punto en 'Champions' ante el Salzburgo (1-1), en un duelo en el que se enfrentó a tres penaltis en contra en los primeros 35 minutos y que afrontó con uno menos por la expulsión de En-Nesyri al comienzo de la segunda parte.



Ahora, con un partido menos por el aplazamiento de su duelo ante el Barça, el cuadro de Julen Lopetegui (7) busca recuperar la senda del triunfo que interrumpió en Elche (1-1) después de ganar a Rayo Vallecano (3-0) y Getafe (0-1) en las primeras jornadas.



EL BETIS, A APROVECHAR EL ARREÓN EUROPEO



Por su parte, el Real Betis, noveno con cinco unidades, espera aprovechar el arreón anímico que supuso su triunfo en el debut continental ante el Celtic (4-3), con doblete de Juanmi, para subir posiciones en la clasificación liguera.



Justo después del parón, estrenó su casillero de victorias ante el Granada (1-2), después de un arranque en el que empató con Mallorca (1-1) y Cádiz (1-1) y cayó frente al Real Madrid (0-1). Ni Marc Bartra ni Youssouf Sabaly estarán disponibles para Manuel Pellegrini, que se mantiene pendiente de Juan Miranda, con molestias en los isquiotibiales.



Frente a ellos tendrán a un Espanyol (2) necesitado al no haber ganado todavía este curso, cosechando empates sin goles ante Osasuna y Villarreal y cediendo, las dos últimas fechas, ante Mallorca (1-0) y Atlético (1-2).



EL VILLARREAL, A ROMPER SU RACHA DE EMPATES



En el partido que abre la jornada dominical, el Mallorca buscará en casa olvidar el tropiezo ante el Athletic (2-0), que interrumpió una serie de tres encuentros puntuando: dos victorias y un empate. Aun así, los bermellones son octavos con siete puntos, los mismos que el FC Barcelona y que el Sevilla, que marca los puestos europeos.



Precisamente la competición continental, concretamente la Liga de Campeones, ha agravado la crisis de su rival, el Villarreal, que enlaza cuatro empates en su comienzo de campaña. El 2-2 del martes ante el Atalanta se unió a los repartos de puntos en la competición doméstica frente a Granada (0-0), Espanyol (0-0) y Atlético (2-2). Con un partido menos, los de Unai Emery ostentan la decimotercera posición, dos puntos por encima del descenso y a cuatro de Europa.



Samuel Chukwueze y Raba causarán baja en el conjunto castellonense, mientras que los locales tendrán la ausencia segura de Ángel Rodríguez y las dudas de Iñigo Ruiz de Galarreta, Franco Russo, Aleksandar Sedlar y Antonio Raillo.



--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.



Mallorca - Villarreal. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 14.00.



Real Sociedad - Sevilla. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 16.15.



Real Betis - Espanyol. Soto Grado (C.Riojano) 18.30.



Valencia - Real Madrid. González Fuertes (C.Asturiano) 21.00.