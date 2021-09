Fútbol/Primera.- Previa del Valencia - Real Madrid

Mestalla pone el liderato en juego



El Real Madrid busca retener la primera posición ante un Valencia que aspira a arrebatársela



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid, tras su exitoso debut en Liga de Campeones, visita este domingo Mestalla (21.00 horas/Partidazo en Movistar LaLiga), donde afronta un duelo de altura ante el Valencia, segundo clasificado, en el que ambos aspiran a terminar la quinta jornada de LaLiga Santander en el liderato.



Un tanto de Rodrygo Goes en el minuto 89 ante el Inter de Milán permitió a los de Carlo Ancelotti arrancar con buen pie en la competición continental, y ahora esperan mantener la dinámica para tratar de sumar su tercer triunfo consecutivo en LaLiga.



De hecho, son líderes, con los mismos 10 puntos que el Atlético de Madrid y su rival de este domingo, gracias a la diferencia de goles, con 13 tantos anotados -que le convierten en el equipo más goleador de la categoría- y seis encajados en los cuatro primeros compromisos.



Tras empezar fuerte en Mendizorrotza (1-4), tropezaron ante el Levante (3-3) -donde aun así salvaron un punto con un gol de Vinícius en el 85- y volvieron a la senda del triunfo ante el Real Betis (0-1) y el RC Celta (5-2), el primer duelo en el Santiago Bernabéu en año y medio y que dejó expuestas algunas carencias defensivas del conjunto blanco.



Precisamente corregir eso será uno de sus objetivos ante el equipo 'che', que ya consiguió doblegarle el curso pasado en un encuentro en el que Carlos Soler se lució con un 'hat-trick'. De hecho, el cuadro madridista ha sido incapaz de ganar en sus tres últimas visitas ligueras al feudo valencianista, con dos derrotas y un empates.



El técnico italiano, que deberá lidiar con las ausencias de los lesionados Kroos, Bale, Marcelo, Ceballos y Mendy, podría apostar por las rotaciones por primera vez esta temporada. El belga Eden Hazard y el lateral Miguel Gutiérrez, que no jugaron en el Giuseppe Meazza, podrían salir de inicio, igual que el autor del tanto de la victoria, Rodrygo.



EL VALENCIA, EN BUSCA DE SU TERCERA VICTORIA CONSECUTIVA



Por su parte, el Valencia ha protagonizado un inicio idéntico al de los de Ancelotti, el único equipo que ha marcado más goles que ellos (9). Ahora, ante su público y con la estadística de las últimas temporadas de su parte, aspira a arrebatarle la primera plaza.



El conjunto de José Bordalás (10) arrancó el campeonato ganando al exequipo del míster valencianista, el Getafe (1-0), y a pesar de que se dejó puntos ante el Granada (1-1) remontó el vuelo ante el Deportivo Alavés (3-0) y Osasuna (1-4).



"No tenemos miedo a nadie, nunca he tenido miedo a nada ni a nadie", advirtió el preparador alicantino, que no sabe lo que es ganar al Real Madrid. "El equipo está con confianza. Debemos tener los pies en el suelo, esto recién ha comenzado. Estamos contentos por el inicio, pero esto es una carrera de fondo", apuntó.



Los lesionados Denis Cheryshev y Cristiano Piccini se perderán una cita en la que previsiblemente el uruguayo Maxi Gómez y el portugués Gonçalo Guedes serán los encargados de poner en apuros al guardameta belga Thibaut Courtois.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



VALENCIA: Mamardashvili; Correia, Gabriel Paulista, Alderete, Gayà; Wass, Guillamón, Soler, Foulquier; Maxi Gómez y Guedes.



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Casemiro, Valverde, Modric; Hazard, Vinícius y Benzema.



--ÁRBITRO: González Fuertes (C.Asturiano).



--ESTADIO: Mestalla.



--HORA: 21.00/Partidazo en Movistar LaLiga.