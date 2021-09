Fútbol/Primera.- (Crónica) Osasuna agrava la crisis del Alavés y el Levante empata con el Elche

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El CA Osasuna superó (0-2) este sábado en Mendizorroza a un Deportivo Alavés sin puntos en cinco jornadas de LaLiga Santander, mientras que el Levante mejoró en juego y sensaciones pero no le dio para pasar del empate en su visita al Elche (1-1).



Los de Jagoba Arrasate fueron superiores en todo a un Alavés encogido, tocado en lo anímico por un mal inicio de temporada y más al verse 0-2 abajo en un momento. Para el equipo 'rojillo', el triunfo les pone con 8 puntos, en zona noble, mientras la crisis en los vascos empieza a señalar a Javi Calleja, con crédito a priori después de su milagroso aterrizaje para salvar el curso pasado.



El cuadro local comenzó llegando, con dos disparos de Rioja, pero también quiso ser vertical Osasuna. En su tercer córner en 20 minutos, David García remató con autoridad para hacer el 0-1, y poco después llegó un penalti por mano de Toni Moya que convirtió Roberto Torres. No se relajó Osasuna y no tuvo reacción un Alavés que estuvo más cerca de encajar el tercero en el segundo tiempo.



Además, al Levante se le sigue resistiendo la victoria, 13 partidos ya contando el cierre de la liga pasada, a pesar de que Morales lo intentó de mil maneras. El 'comandante' 'granota' fue el autor del empate (1-1) que terminó mandando en el Ciutat, por falta de acierto local o buenas acciones de Kiko Casilla.



El Elche necesitó una para hacer el 1-0 a la media hora, un Lucas Pérez que después de dar los últimos tres puntos volvió a ver puerta. El Levante, con muchos cambios como ya se intuía, había perdonando ya buenas llegadas pero no dejó de llegar y encontró también una defensa fallona para robar en la presión a Verdú y firmar el 1-1 cerca de la hora de encuentro.



En el siguiente minuto Morales la volvió a tener clara pero Casilla otra de sus varias intervenciones. El recital del capitán 'granota' terminó con un cambio por lesión, mientras el Elche trataba de recuperar el control con el debut de Pastore. Los de Paco López no arriesgaron a encajar una vez más al final a pesar de merecer más, 4 puntos en la tabla por los 6 del Elche.