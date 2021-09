Fútbol/Primera.- Crónica del Atlético de Madrid - Athletic Club, 0-0

Un Atlético espeso tropieza con el Athletic



Tercer empate consecutivo de los colchoneros en el Metropolitano



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid no pasó del empate este sábado (0-0) ante el Athletic Club en un espeso partido de los pupilos de Diego Pablo Simeone, que firman su segundo empate en cinco jornadas de la Liga Santander que les sitúa de forma provisional en el liderato del campeonato, a la espera de la visita del Real Madrid al Valencia.



El conjunto rojiblanco, que llegaba de empatar con el Oporto también en casa, logró otra igualada ante el Athletic, la tercera como local del curso en cuatro partidos, un partido con fases muy diferenciadas pero marcado por la falta de lucidez de los colchoneros en los metros finales. Ambos pudieron ganar en el último cuarto de hora y el eterno tiempo añadido.



Iñaki Williams fue el primero en avisar para los 'leones', que ganaron el centro del campo y dieron algún susto a los locales con varios balones a la espalda de la defensa. El tiro se marchó desviado al borde del descanso. El Atlético no replicó con fiereza hasta el segundo acto, cuando Ángel Correa conectó un cabezazo que se marchó cerca del palo más cercano de Unai Simón.



Fue entonces cuando el partido se revolucionó y comenzó el intercambio de golpes. Williams contestó con un mano a mano que no pudo culminar tras disparar rozando el palo. Y Marcos Llorente, ya a 15 minutos del final, lanzó a la base del poste en la ocasión más clara de los colchoneros durante todo el encuentro.



La presencia de Rodrigo de Paul, que creció a base de balones largos al pie de sus compañeros, dio méritos a un Atlético que tuvo encerrado a los vascos en los últimos diez minutos, pero tampoco sirvió. El 'Cholo' metió a Cunha, también a Luis Suárez, aunque perdió a Joao Félix, otro de sus cambios para intentar modificar el resultado del partido. El portugués fue expulsado por una doble amarilla en apenas un minuto.



Recibió una falta de Vencedor, pero soltó el brazo conectando en la cara de su rival. Además, Joao Félix protestó la decisión del árbitro llevándose la mano a la cabeza preguntado al árbitro si estaba loco. El gesto fue suficiente para que Gil Manzano expulsara al luso y dejase al Atlético con diez a falta de 12 minutos, casi 20 con el tiempo de descuento.



El Athletic Club, pese a la superioridad, sufrió en algunos momentos pero lo hizo con oficio, con la buena dinámica del primer tramo de temporada, siendo uno de los equipos más en forma del torneo doméstico, asentado entre los mejores de LaLiga.



El buen partido de Carrasco, el mejor en los rojiblancos, no fue problema para la defensa bilbaína, que estuvo a la altura e impidió cualquier susto de última hora. Incluso los de Marcelino -que no ganan al Atlético a domicilio desde 2011- tuvieron una opción clarísima para ganar en botas de Asier Villalibre a los 91 minutos de juego.



El ariete del Athletic recibió de Berenguer tras una gran jugada de Nico Williams, pero no pudo llevar a buen puerto ese balón que hubiera cambiado el partido por completo. El reparto de puntos mantiene invictos a ambos conjuntos, los madrileños en lo alto de la tabla y los vizacínos en la notable cuarta posición de forma provisional.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 0 - ATHLETIC CLUB, 0.



--ALINEACIONES.



ATLÉTICO: Oblak; Trippier (Cunha, min.77), Savic, Giménez, Hermoso, Lodi (Carrasco, min.55); Llorente, Kondogbia (Herrera, min.55), De Paul; Griezmann (Luis Suárez, min.55) y Correa (Joao Félix, min.60).



ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Lekue, Vivian, Iñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Dani García (Zarraga, min.87), Vencedor (Vesga, min.80), Muniain (Morcillo, min.80); Raúl García (Nico Williams, min.64) e Iñaki Williams (Villalibre, min.63).



--ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño). Amonestó con tarjeta amarilla a Dani García (min.30) y Nico Williams (min.82) en el Athletic Club; y a Kondogbia (min.36), Savic (min.78), Cunha (min.89) y Giménez (min.98) en el Atlético de Madrid. Expulsó a Joao Félix por doble amarilla en el minuto 78.



--ESTADIO: Wanda Metropolitano. 38.798 espectadores.