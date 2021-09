Fútbol/Premier.- (Crónica) El Liverpool se pone líder y el Manchester City pincha en casa

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Liverpool se aupó a la primera posición de la Premier League tras imponerse por 3-0 este sábado al Crystal Palace en un partido de la quinta jornada, mientras que el Manchester City no pasó del empate (0-0) frente al Southampton tras la polémica generada entre su entrenador, Pep Guardiola, y la falta de público en el Etihad Stadium.



En Anfield, el equipo de Jurgen Klopp necesitó aguantar hasta los 43 minutos para adelantarse en el electrónico con un tanto de Sadio Mané y no fue hasta el 78' cuando Mohamed Salah logró el 2-0 de la tranquilidad a pase de Virgil van Dijk. El gol dejó muy tocados a los jugadores del Palace, que encajaron el tercero a un minuto del final por mediación de Naby Keita.



El triunfo de los 'reds' les sitúa en lo más alto de la clasificación con 13 puntos, a la espera del resultado del Manchester United y del Chelsea, que juegan este domingo frente al West Ham y Tottenham, ambos como visitantes, con la posibilidad de alcanzar las 13 unidades.



Por su parte, el Manchester City empató como local -tras llegar a la cita después de golear en su estreno en Champions- en un rocoso partido ante el Southampton que estuvo marcado por el VAR. Los visitantes se quedaron sin un penalti a los 60 minutos y Sterling vio cómo le anulaban un gol definitivo en el tiempo de descuento.



El empate llega después de que Pep Guardiola pidiese a sus aficionados más afluencia en el Etihad dadas las últimas experiencias y tras la desaparición de casi todas las restricciones en el fútbol británico. "Si alguna vez soy un problema para la afición, me iré", dijo el técnico catalán en la rueda de prensa previa al partido.



Además, el Arsenal consiguió su segundo triunfo consecutivo en la Premier tras la goleada encajada ante el City después de doblegar al Burnley (0-1) con un solitario tanto de Martin Odegaard a la media hora de partido. El exmadridista marcó gracias a un libre directo desde la frontal del área que ejecutó con maestría. Todo un balón de oxígeno para el técnico 'gunner' Mikel Arteta.



En el partido que cerró el programa de este sábado, el Aston Villa goleó (3-0) al Everton de Rafa Benítez, que encaja su primera derrota del curso en la Premier. Los 'villanos' estuvieron desatados entre el minuto 66 y el 75, cuando consiguieron los tres goles del encuentro, obra de Matty Cash, Leon Bailey y uno en propia meta del ex barcelonista Lucas Digné. Los 'toffees' seguirán quintos a la espera del resto de la jornada.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 5.



-Sábado.



Wolverhampton - Brentford 0-2.



Burnley - Arsenal 0-1.



Liverpool - Crystal Palace 3-0.



Manchester City - Southampton 0-0.



Norwich - Watford 1-3.



Aston Villa - Everton 3-0.



-Domingo.



Brighton - Leicester 15.00.



West Ham - Manchester United 15.00.



Tottenham - Chelsea 17.30.



-Viernes.



Newcastle - Leeds United 1-1.